Le centre d'art présente son programme d'expositions.

Kultur 5 Min.

Art contemporain

La saison 2022 au Casino Luxembourg

Thierry HICK Le centre d'art présente son programme d'expositions.

Quatre exemples d’expositions pour illustrer la diversité de l’offre du Casino: «The Everted Capital (Katabasis)», de Fabien Giraud & Raphaël Siboni (ci-dessus, gauche), «My Ears are my Eyes», de Leonie Brandner (exposition «Woven in Vegetal Fabric», ci-dessus, droite), une installation d’Adrien Vescovi (ci-contre), «The Never Never», de Jeremy Hutchinson (ci-dessous). hotos: Casino Luxembourg

Un riche et coloré catalogue d’expositions va alimenter l’agenda 2022 du Casino Luxembourg, qui toujours poursuit son exploration de la création contemporaine au travers de rendez-vous divers. Pour Kevin Muhlen et toute son équipe, il incombe de proposer aux artistes invités des espaces adaptés à leurs besoins, «en leur faisant confiance, mais aussi en leur permettant de développer leurs projets, leurs idées chez nous», note le directeur de l’institution de la rue Notre-Dame. Une volonté qui va une fois encore se traduire par des propositions dépassant le seul cadre d’une exposition, dans le sens strict du terme. Des formats évolutifs, hybrides seront à l’ordre du jour.



Notre rapport avec le temps

L’exposition «Stronger than memory and weaker than dewdrops» de Karolina Markiewicz et Pascal Piron à peine démontée, le centre d’art se prépare déjà à accueillir un autre duo: Fabien Giraud et Raphaël Siboni présenteront d’avril à septembre avec «The Everted Capital (Katabis)» le troisième et dernier volet de leur projet «The Unmanned», entamé dans ces mêmes lieux en 2014. Avec cet épilogue, les deux artistes poursuivent leur exploration de notre rapport avec le temps. Pour ce faire, les salles du casino se transformeront quelque peu en lieu de tournage d’une fiction à l’image d’une «fresque historique under construction».

Viendra ensuite de septembre à fin novembre l’exposition «Sound Without Music». Comme son nom le laisse présager, ce deuxième rendez-vous de l’année s’articulera autour de «performances et la présence de l’élément son dans la création contemporaine», indique le Casino. Le son, l’art et la musique, mais aussi la perception et la pratique seront étudiés en détails. «Sound Without Music», en référence à Jean Tinguely, Vassiliy Kandinsky, John Cage ou encore Richard Wagner et son concept de «Gesamtkunstwerk» et en jouant avec certaines utopies visuelles et sonores, apportera son lot de réponses à des questionnements multiples. Comme pour mieux encore étayer ses propos, l’exposition s’accompagnera de concerts, de performances, de dj-sets, de projections «entre jour et nuit, entre f(r)ictions colorées et bruits blancs».

Avec notre espace Display nous voulons intensifier les échanges avec le monde de l’enseignement supérieur. Kevin Muhlen, directeur du Casino

Installé à Marseille, Adrien Vescovi fera le déplacement à Luxembourg. Il y présentera de début octobre à fin janvier 2023, une monumentale installation de tissus sur la façade extérieure côté nord de l’ancien Casino bourgeois. Histoire de rapprocher en quelque sorte l’espace urbain avec les cimaises intérieures du lieu.

Adrien Vescovi et son installation monumentale. Photo: Casino Luxembourg

L’artiste utilise toutes sortes de pigments, mais aussi d’autres matériaux, pour jouer avec la nature et l’espace qui vont accueillir ces œuvres, souvent de grand format. «L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains la question de la toile libre et d’une peinture pensées à une échelle architecturale et naturelle. Le contexte dans lequel l’artiste vient installer ses œuvres est pour lui un facteur d’étude incontournable», précise le Casino.

Une artiste et sa copie conforme

Cette année aussi, de cet été à l’hiver – les dates ne sont pas encore arrêtées, Louisa Clement présente ses «Représentatives» au public. L’artiste, à l’aide de scanners corporels et d’autres procédés techniques, fait réaliser une copie fascinante et troublante... d’elle-même. Ce nouveau personnage, sous forme d’une poupée plus vraie que nature et né grâce à l’intelligence artificielle, n’est pas sans poser des questions importantes sur l’usage – et la dérive – des technologies modernes des plus pointues.

Fin de l’année, de décembre à janvier, ce sera au tour de Jeremy Hutchison de présenter son travail «The Never Never». Ce projet comprend tout d’abord un court métrage où une voiture Porsche est disséquée en huit parties, toutes portées par les membres de la compagnie grecque de théâtre Nova Melancholia. De la mer à un studio photo, où la carcasse de voiture fera l’objet d’un shooting publicitaire, la caméra suit le parcours et le cheminement des acteurs, qui avec leur performance veulent alerter le public sur la situation politico-financière de la Grèce contemporaine.

«The Never Never» de Jeremy Hutchison Photo: Casino Luxembourg

Un thème cher à l’artiste britannique Jeremy Hutchison, qui régulièrement «intervient dans les systèmes de production et de consommation, tout en pervertissant les normes pour créer des crises et des absurdités.»

Rendez-vous au Display

Outre ces cinq rendez-vous phare de sa nouvelle saison, le centre d’art poursuivra l’exploitation de son Casino Display, l’ancienne galerie Konschthaus Beim Engel, exploitée jusqu’en février 2021 par le ministère de la Culture.

Cet espace, dans la vieille ville, aux contraintes architecturales particulières, héberge depuis quelques jours et jusqu’à la fin du mois, l’exposition «Woven in Vegetal Fabric: On Plant Becomings», dirigé par Charles Rouleau: un forum qui réunit artistes, universitaires, scientifiques et penseurs invités à «réfléchir ensemble au concept de ’devenir’ d’un point de vue phytocentrique» au travers d’une étude critique des plantes.

Toujours au Display, l’artiste multimédia Lynn Klemmer (vidéo, son, textiles, numériques), profitera d’une résidence de mars à août pour «s’intéresser à la relation que nous entretenons avec les technologies numériques».

Le Casino Display veut devenir un laboratoire d’idées et de recherches. Et pour ce faire, le centre veut aussi intensifier les collaborations avec des écoles supérieures d’art étrangères, de Metz/Epinal, Nancy, Strasbourg/Mulhouse, Sarrebruck. Le projet «L'école offshore» sera présenté en collaboration avec l’ENSAD de Nancy dans le cadre d'Esch 2022.

L'installation de Lynn Klemmer. Photo: Casino Luxembourg

Le Casino veut devenir «un module à part entière dans le cursus académique de ces structures» et ainsi «poser les premiers jalons d’une future école d’art au Luxembourg». Les espaces du Casino se transformeront de nouveau en quartier général du LuxFilmFest, qui cette année aura lieu de 3 au 13 mars. A cette occasion, dans le cadre des Cartes blanches collaborations artistiques» du festival, sera projeté le 8 mars, le film documentaire «White Cube» de Renzo Martens, consacré à la construction d’un musée dans une ancienne plantation au Congo.

Tous les détails et toutes les dates des rendez-vous sont à retrouver sur: www.casino-luxembourg.lu

















Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.