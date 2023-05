Le peintre mosellan Frantz Seimetz et son séjour dans le Nouveau Monde dans ce nouveau volume.

Nouvelle parution

La revue «Arts et Lettres» vient de paraître

Le peintre mosellan Frantz Seimetz et son séjour dans le Nouveau Monde dans ce nouveau volume.

La revue «Arts et Lettres» publiée par l'Institut Grand-Ducal vient de sortir avec notamment dans ce volume 7 un long article sur le peintre mosellan Frantz Seimetz et son séjour à la fin du 19ème siècle dans le Nouveau Monde. L'historien Jean Ensch, spécialiste de l'émigration luxembourgeoise vers le Nouveau Monde, retrace et analyse ce parcours.

En 1889 Seimetz débarque à New York pour continuer son voyage vers le Mexique. Il revient à Dubuque, Iowa, où il peint des paysages avec à maintes reprises le Mississippi, ce fleuve mythique, comme thème ou bien comme arrière-plan. L'artiste fera même un long voyage sur le Mississippi qu'il descend en bateau. On le retrouve par la suite à Chicago, enfin sur la côte est et au Canada.

En 1896, Seimetz est de retour au Luxembourg et dans ses bagages il rapporte 126 toiles peintes pendant son séjour au Nouveau Monde. Exposées au Casino, elles feront sa renommée qui lui permettra par la suite de vivre de son art.



Dans ce même numéro de la revue «Arts et Lettres», Patricia De Zwaef fait une analyse des trois toiles du peintre Maurice Denis qui se trouvent dans la collection d'Aline et Émile Mayrisch. Jean Portante parle de l'auteur Blaise Cendrars, Robert L. Philippart explique l'Art nouveau au Luxembourg et Lucien Kayser analyse le travail du duo d'artistes Bruno Baltzer & Leonora Bisagno. C.

La revue «Arts et Lettres» peut être commandée en virant/versant 25 euros sur le compte CCP LU62 1111 0145 5606 0000 de l'Institut Grand-Ducal avec la mention Arts et Lettres.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.