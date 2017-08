Par Thomas Berthol



Les étranges sculptures de la dix-septième édition du Gare Art Festival ont occupé la Place de Paris pendant une semaine. Elles seront exposées à partir de demain dans le hall de la gare. Mais qui sont leurs créateurs?

Après une semaine de travail à la Place de Paris depuis le 28 juillet, les six artistes de cette année l'Espagnol Jorge Rodriguez Fernandez, les deux Luxembourgeoises Christiane Modert et Maryse Linster, le Bulgare Rumen Dimitrov, le Russe Oleg Slepov et l'Albanais Genti Tavanxhiu pourront prendre également leurs vacances ...