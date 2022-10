Six longs métrages ukrainiens et différentes manifestations de solidarité sont à l'affiche de ce festival de cinéma qui débute ce jeudi.

Du 6 au 23 octobre

Le festival CinEast à l'écoute de l'Ukraine

Six longs métrages ukrainiens et différentes manifestations de solidarité sont à l'affiche de ce festival de cinéma qui débute ce jeudi.

(C./thi). Afin d’exprimer sa solidarité avec ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine et avec la communauté ukrainienne au Luxembourg, le festival CinEast a préparé un programme spécial consacré à l'Ukraine.

Six longs métrages de cinéastes ukrainiens, dont des films très récents primés dans de grands festivals: «Klondike» de Maryna Er Gorbach, «Pamfir» de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, «Butterfly Vision» de Maksym Nakonechnyi, «How Is Katia?» de Christina Tynkevych et «One Day in Ukraine» de Volodymyr Tykhyy seront présentés.

In Luxemburg ist das Sterben teuer, meint ein ukrainischer Film Eröffnungsfilm „Luxembourg Luxembourg“ beschäftigt sich mit dem Großherzogtum aus ukrainischer Sicht.

Le film d’ouverture «Luxembourg Luxembourg» d'Antonio Lukich, également une production ukrainienne, sera projeté le jeudi 6 octobre à 19 heures à Neimënster. Ce film a été retenu dans la sélection Orizzonti au festival du film de Venise et une partie a été tournée au Luxembourg.

Courts métrages et documentaires

En outre, une soirée spéciale de courts métrages documentaires est prévue le 12 octobre avec la projection des films récents sur l'Ukraine, qui sera suivie d'un débat dont l’objectif est d’esquisser le contexte historique et social de la guerre actuelle.

Le festival a programmé également deux concerts de groupes ukrainiens: la soirée ukrainienne avec Joryj Kłoc (le 20 octobre aux Rotondes) et le jour d'avant avec l'ensemble DZ’OB (le 19 octobre à Neimënster). Il y aura également une présence ukrainienne importante dans l’exposition de photographie principale «Communities» (du 6 au 23 octobre à Neimënster).

Photographie et art

Enfin, l’exposition «Chameleon Women from Ukraine», qui mêle photographie et art et réalisée par l'artiste ukrainienne Alyona Sukhorukova, qui a fui la guerre et réside actuellement au Luxembourg, sera installée à l’Ancien Cinéma à Vianden.

CinEast poursuivra également son projet caritatif «CinEast4Ukraine», lancé immédiatement après le début de la guerre afin de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.

Un accès gratuit aux projections et à une majorité d'événements spéciaux sera proposé aux réfugiés ukrainiens.

Toutes les infos sur: www.cineast.lu

