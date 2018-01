par Thierry Hick (Munich)

En 2014 il y concluait sa tournée, vendredi soir il y a inauguré un nouveau périple musical de plusieurs jours. L'OPL est reparti vendredi soir à la conquête du Gasteig, sur les hauteurs de la capitale bavaroise.



Un escalier d'embarquement qui se bloque au Findel, le chef Valéry Gergiev et les Münchener Philharmoniker qui prolongent d'une demi-heure leur répétition l'après-midi au Gasteig de Munich – retardant ainsi le travail des régisseurs de scène de l'OPL – «même si on travaille depuis deux ans sur cette tournée, on n'est jamais à l'abri d'imprévus de dernière minute», note Geoffroy Guirao, head of Orchestra Operations de l'OPL ...