Inauguration jeudi du pavillon luxembourgeois «Written by Water» à la Biennale d'art de Venise.

Kultur 3 Min.

L'Arsenale de Marco Godinho

Thierry HICK Inauguration jeudi du pavillon luxembourgeois «Written by Water» à la Biennale d'art de Venise.

Marco Godinho est un artiste ému et heureux. Il est depuis quelques semaines à Venise. Dimanche, pour l'inauguration de son «Written by Water» au pavillon luxembourgeois à la Biennale d'art, il a pu accueillir ses parents et son frère Fábio – qui lit des extraits de «L'Odyssée» d'Homère avant d'offrir des pages de son livre aux visiteurs, souvent perplexes ou étonnés. De très nombreux artistes et responsables culturels mais aussi bon nombre d'acteurs avaient fait exprès le déplacement. Également présente, la ministre de la Culture, Sam Tanson.



Des histoires invisibles écrites par la mer



Alors que les inaugurations de pavillons nationaux s'enchaînent hier à l'Arsenale, quelque 300 invités se bousculent dans le pavillon luxembourgeois autour d'une installation monumentale: un interminable plan incliné, occupant presque tout l'espace et tapissé de quelque 3.000 cahiers de notes, que Marco Godinho a plongé dans la mer lors de voyages tout autour de la Méditerranée. «La mer a écrit des histoires invisibles, je n'ai pas encore tout à fait compris cette langue nouvelle», explique l'artiste.

Pour ce projet de biennale, Marco Godinho a imaginé un voyage de Luxembourg à Venise, du Nord au Sud donc «à contre-courant des flux migratoires habituels». Et toujours, la mer en ligne de mire. A l'intérieur de ce nouveau volume ainsi créé, l'artiste a imaginé deux espaces de projections. Immaculées de blanc, ces deux cabines illustrent différents aspects de la thématique de l'artiste – le tout formant un ensemble autant épuré que cohérent.



La mer a écrit des histoires invisibles, je n'ai pas encore tout à fait compris cette langue nouvelle









Un périple du nord au Sud. Photo: Luke A. Walker

Lion d'or 2019: Marco Godinho part favori



Sam Tanson, tout en soulignant l'«importance d'être présent à Venise» relève «la démarche poétique de Marco Godinho dans ses propos». Une poésie qui a également frappé les critiques de l'hebdomadaire français «Le quotidien des arts» pour qui le pavillon luxembourgeois figure – avec la France, la Russie et le Ghana – parmi les quatre favoris pour décrocher un Lion d'or. Si Marco Godinho devait remporter la mise, il serait le digne successeur de Su-Mei Tse, qui décrocha un Lion d'or en 2003. La réponse sera donnée samedi. La présence luxembourgeoise à la Biennale d'art de Venise ne date pas d'hier.



L'artiste Marco Godinho. Photo: THierry Hick

Depuis 1999, le Grand-Duché investissait – tant pour la Biennale d'art que pour celle dédiée à l'architecture –, la Ca' del Duca, une noble demeure privée, située à quelques mètres du Canal Grande. Le Grand-Duc héritier Guillaume et son épouse, la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, aimaient y arriver en gondole.



La petite cour intérieure ne manquait certes pas de charme pour des rencontres improvisées. Seul problème du lieu: il fallait le chercher, le trouver. A la marge du parcours habituel des visiteurs de la Biennale, la Ca' del duca manquait de visibilité.



Le ministère de la Culture, conscient du problème, chercha donc une autre solution: en 2018 le pavillon d'architecture du Luxembourg essuya les plâtres d'un nouveau lieu, situé cette fois-ci dans la Sale d'Armi de l'Arsenale, aux côtés des Giardini, l'une des deux plaques tournantes de la Biennale. Marco Godinho est donc le premier artiste plasticien luxembourgeois à investir ces vastes et imposants lieux, qu'il a transformés tout en respectant certaines consignes et contraintes puisque le bâtiment de l'Arsenale lui-même est classé patrimoine historique.



Avec comme voisins, l'Ukraine, la Turquie, le Kosovo et Singapour, le Grand-Duché joue désormais dans la cour des grands. «La visibilité est renforcée, certes, mais la concurrence aussi», note Kevin Muhlen, curateur du pavillon. Pas de quoi effrayer Marco Godinho, qui entend bien profiter des ces «cohabitations inattendues».



www.labiennale.org