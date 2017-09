Von Sophie Wiessler und Marc Thill (Übersetzung)

Ein bisschen verrückt, etwas schräg, vor allem aber kreativ. So war das Kunsthaus „Hariko“ in Bonneweg, das vom Roten Kreuz initiiert worden war, vor allem um Jugendliche und Flüchtlinge von der Straße zu holen. „War“, denn nun soll Schluss sein. Das alte Sogel-Gebäude in Bonneweg, in dem Künstler ihre Werkstätten untergebracht hatten, ist an die Immobiliengesellschaft "Crea Haus Constructions" verkauft und der Mietvertrag mit „Hariko“ gekündigt worden. Bis März kommenden Jahres müssen die Künstler ausziehen.

Marianne Donven, Leiterin des Projektes, ist enttäuscht und hofft auf eine schnelle Lösung.

Foto: Anouk Antony

Marianne Donven, Leiterin des Kunsthauses, ist enttäuscht: „Gerade junge Flüchtlinge kamen regelmäßig zu den Workshops, die hier angeboten wurden, es gab einen regen Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft.“

22 Künstler hatten in den verwinkelten Räumlichkeiten des dreistöckigen Gebäudes ihre Ateliers untergebracht. Einzige Bedingung: Sie mussten regelmäßig Workshops für Jugendliche organisieren. Im Angebot standen diverse Ateliers von Breakdance, Graffiti und Schmuckdesign bis Choreografie und Schauspielerei.



Wir fühlten uns wohl hier. Wir hoffen, dass die Stadt Luxemburg uns helfen wird."

Aber auch Hilfsorganisationen und Vereine nutzten das Haus für Veranstaltungen, Anwälte informierten die Flüchtlinge, es gab freien Internetzugang für alle.



„Wir machen uns Sorgen, müssen uns anderswo umschauen“, sagt Marianne Donven. „Hier fühlten wir uns wohl. Wir hoffen, dass die Stadt Luxemburg uns helfen wird, damit wir weiterbestehen können.“

Die Leiterin des Kulturhauses hat auch bereits mit dem neuen Eigentümer der Immobilie Kontakt aufgenommen. Sie hat ihn eingeladen. Er solle sich die Werkstätten im Haus „Hariko“ anschauen. Auf diese Einladung hat er allerdings nicht reagiert, und wollte auch nicht gegenüber wort.lu Stellung nehmen.

"Hariko" wird derweil am kommenden 7. Oktober seinen zweiten Geburtstag feiern. Mit einem Buffet und viel Musik.