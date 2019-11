Die Luxembourg Art Week lockte die Szene und viele Kunstinteressierte in die Halle Victor Hugo in Limpertsberg

Kunst für alle

(red.) - Ein Treffpunkt für die Galerien mit alten und vielleicht neuen Kunden, eine Informationsbörse für alte Hasen im Kunstmarkt und Neulinge, die sich erst einmal orientieren wollen – mit ihrem Programmangebot weit über das zentrale Marktgeschehen in der Halle Victor Hugo hinaus lockte die Luxembourg Art Week am Wochenende zum fünften Stelldichein rund um das zeitgenössische Kunstschaffen und neue Markttrends.

9 Kultur,Luxembourg Art Week 2019. Limpertsberg,Hall Victor Hugo.Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty

Mastermind Alex Reding, der das Treffen initiiert hat, rückte das sich entwickelnde Netzwerk in den Fokus und sprach bereits im Vorfeld von einem „Ökosystem“, das sich mit der Zeit entwickeln soll und die Messe zu einem unausweichlichen Termin in der Großregion zu machen.

Hunderte Fans kamen in die Halle und nutzten die angeschlossenen Angebote wie den Salon des Cercle Artistique de Luxembourg oder der Galerien in der Hauptstadt – prominente Besucher eingeschlossen. Augenfällig: Erwin Wurms Skulptur am Rond-Point-Schuman.