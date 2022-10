Kulturzeitschrift „nos cahiers“ bilanziert Esch2022

Das eingebundene "cahier des jeunes" veröffentlicht derweil literarische Erstlingswerke junger Autoren.

Die Kulturzeitschrift „nos cahiers“ zieht in ihrer aktuellen Nummer 3/2022 eine vielfältige Zwischenbilanz der Aktivitäten, Erfolge und kulturellen Perspektiven der europäischen Kulturhauptstadt Esch2022 und der gesamten Südregion gerichtet. Autoren der verschiedenen, zum Teil reich illustrierten Beiträge sind die Kulturministerin Sam Tanson, die Programmdirektorin Françoise Poos, der Escher Député-maire Georges Mischo und der Prosud-Delegierte im Esch2022-Verwaltungsrat und Bettemburger Bürgermeister Laurent Zeimet. Wer sich bislang noch Fragen zum „Kulturjahr“ gestellt hat, kommt bei der Lektüre dieser vier reichhaltigen Beiträge ohne Zweifel auf seine Kosten.



Das „cahier des jeunes“, das in die Zeitschrift „nos cahiers“ eingebunden ist, bietet nicht nur jungen Autor(inn)en die Gelegenheit, ihre literarischen Erstlingswerke zu veröffentlichen (siehe „Recht auf Unvollkommenheit“), sondern reproduziert auch künstlerische Kreationen junger Menschen, wie in der vorliegenden Nummer die Werke „Mitleid“ und „J’ai sommeil“ der Nachwuchstalente Alight und Florence Everling.

Um junge Künstlerinnen und Künstler geht es auch im anschließenden Beitrag des früheren Kolléischdirektors Joseph Salentiny unter dem Titel „Der Prix Mameranus der Stiftung zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler“.

Im literarischen Teil des Heftes veröffentlicht Guy Weirich unter dem Titel „Konrad im Kongo“ einen inneren Monolog des Protagonisten als Beitrag zur aktuell kritisch diskutierten Thematik früherer Luxemburger Präsenz in Dritte-Welt-Kolonien.

Die Poesie fehlt auch diesmal nicht in der Kulturzeitschrift dank zweier Gedichte von Frank Drees (La première langue/ Dans la lumière du matin). Mit einer neuen Folge (Helden. Geschichten) taucht Jean-Marie Braconnier in formvollendeter Prosa in seine Jugendzeit ein, während Romain Haas bei der Betrachtung von zwei flämischen Malereien aus der Villa Vauban von der beschreibenden Beobachtung der Kunstwerke elegant zu imaginären Deutungserweiterungen übergeht.

Georgette Bisdorff kleidet Kindheitserinnerungen und damit zusammenhängende spätere Erlebnisse in elegante französische Erzählkunst. Amüsante Lektüre bietet Paul Bleser in seiner kurzen Covid-Erzählung „Covid-Adventure am Lockdown“, während Joëlle Schwirtz in einem ebenso lockeren wie ausgedehnten Dialog die vorletzte Quartalsschrift dieses Jahres abschließt. C.

Die Kulturzeitschrift „nos cahiers“, 128 Seiten, illustriert, kostet im Einzelverkauf 24 Euro, im Jahresabonnement (vier Nummern) 60 Euro, Studenten zahlen 30 Euro. Zu bestellen bei Print Solutions, 49, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg. E-Mail: info@printsolutions.lu, Tel.: 26 45 91 93.

