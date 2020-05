Kulturkur: eine gesunde Portion Kunst

Der tägliche LW-Tipp für kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation.

Der tägliche LW-Tipp für kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation.

25 Mai: Voir Michel Piccoli en «Roi Lear»

Michel Piccoli, qui vient de décéder la semaine dernière, aimait se frotter aux rôles extrêmes, aussi bien devant la caméra que sur scène. On a d’ailleurs beaucoup parlé de cinéma, mais peut-être un peu oublié que sa vraie satisfaction a toujours été plus le théâtre que le cinéma.

Oui, la scène a été pour Michel Piccoli une source existentielle à laquelle il devait régulièrement s’abreuver et y retrouver des forces pour redevenir le comédien et laisser pour un peu l’acteur. Au cinéma, à la télévision, il devait s’incliner devant une grosse machinerie, au théâtre par contre, il était plus responsable, physiquement et moralement. «Je ne peux pas rester des années sans remonter sur scène, le théâtre, c’est mon premier métier», écrit-il dans son autobiographie «J’ai vécu dans mes rêves». Et encore: «Petit garçon, je ne voyais pas de films, le premier choc fut théâtral».

Alors, regardons du côté de la toile ce que la scène nous offre à partir de ses archives à défaut de pouvoir ouvrir ses salles! Le Théâtre des Bouffes du Nord diffuse encore jusqu’au 1er juin «La Cerisaie» de Tchékov dans une mise en scène de Peter Brook de 1981 dans laquelle Michel Piccoli joue Léonid, un rôle dans lequel le comédien se révèle à la fois bouleversé et bouleversant.

Ce rôle, il le porte d’ailleurs à un niveau d’émotion qui fera toujours frissonner le spectateur – même si celui-ci doit regarder la pièce en ligne et sur petit écran. D’autres grands noms de comédiens comme Niels Arestrup et Catherine Frot s’affichent à côté de celui de Piccoli.

Du côté du Théâtre de l’Odéon on peut admirer un Michel Piccoli jouant en 2006 «Le Roi Lear» de Shakespeare, un rôle qui couronne évidemment la carrière de tout acteur. Mise en scène par André Engel et produite par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, cette pièce a été montée aux Ateliers Berthiers, l’entrepôt de décors de spectacle construit en 1895 pour l’Opéra de Paris et qui correspond parfaitement au monde industriel, dans lequel André Engel a projeté son «Roi Lear», un roi devenu vieil industriel des années 1930 .

Cet enregistrement d’Arte-France est encore en accès libre jusqu’au 30 mai.

23. Mai: Schulterschluss der besonderen Art

Es gilt, in Zeiten der Not zusammenzuhalten. An vielen Stellen zeigt sich seit den Beschränkungen der Brückenschlag unter den Künstlerinnen und Künstlern oder im Verbund mit den Funktionären des Landes. Einzelkämpfermentalität geht und lohnt sich in einem Fall wie Corona einfach nicht – und mancher, der sonst wenig für die Gemeinschaftlichkeit der Szene tut, drückt auch mal ein Auge zu und hilft mit, um die Zunft zu unterstützen. Dass das sogar spartenübergreifend passiert, ist auch längst nicht selbstverständlich. Gerade dann, wenn es um Engagierte wie das Team des Kulturcafés geht, tun sichtbare Schulterschlüsse gut.

Denn der Club in der hauptstädtischen Rue de St. Esprit braucht Unterstützung, um weiter seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. „Die Künstlerin Sarah Mandres kam auf die Idee, über den Verkauf eines ihrer Werke den Club finanziell zu unterstützen. Und dieser Idee haben sich 29 weitere Künstlerinnen und Künstler angeschlossen – und daraus entstand eine Online-Auktion mit insgesamt 57 Werken“, sagt Luka Heindrichs, Mastermind des Gudde Wëllen. Seit gestern konnte geboten werden – die letzten Gebote werden am 5. Juni um 20 Uhr entgegengenommen. Unter anderem sind Daniel Wagener, Eric Mangen, Filip Markiewicz, Patricia Lippert, Sandra Lieners, Trixi Weis oder Irina Moons, die den Club selbst zum Thema ihres beigesteuerten Werks gemacht hat, mit dabei.

Foto: de Gudde Wëllen Irina Moons

„Alle sind auf die eine oder andere Weise mit dem Gudde Wëllen verbunden. Einige sind Freunde, andere haben den Club im Laufe der Jahre mitgestaltet, andere sind Stammgäste der Konzerte oder der Partys.“ Damit nicht genug: Heindrichs betont, dass der Erlös eben nicht nur dem Gudde Wëllen, sondern beiden Seiten zugute kommen soll. Es gehe darum, möglichst den zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern Sichtbarkeit für ihre Arbeit zu schaffen und den Erlös solidarisch aufzuteilen. Die Webpräsentation der insgesamt zwei Wochen laufenden Auktion soll ihren Teil dazu beitragen.

www.auction.deguddewellen.lu

22 mai: Les théâtres hors les murs

Les maisons culturelles s’impatientent de pouvoir reprendre leurs services. Le Grand théâtre de Luxembourg et le Théâtre des Capucins aussi. En attendant de reprendre sous certaines conditions leur travail à l’automne, les Théâtres de la Ville de Luxembourg n’entendent pas rester les bras croisés et lancent leur propre chaîne YouTube, afin de garder le contact avec les spectateurs et leur permettre de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des moments qui ont marqué ces dernières saisons, explique l’équipe du directeur Tom Leick-Burns. Chaque week-end sera publiée sur le site et sur la page Facebook des deux théâtres une production qui sera ensuite disponible pour une durée de sept jours. Cette semaine, l’on peut ainsi découvrir la chorégraphie «Zeitgeist», d’Anne Teresa De Keersmaker, Nam Le Van Ho, Alain Franco et Rosas. La pièce aurait dû être présentée au Grand théâtre le 16 juin. A partir du samedi 23 mai, le streaming proposera «To Create The World», d’Andrea Miller. www.theatres.lu

20 mai: Dessinez des arbres avec Francis Hallé

La Fondation Cartier de Paris publie régulièrement des cahiers de coloriage d’artistes en rapport avec les expositions qu’elle accompagne. Une occasion unique de découvrir de nouveaux univers graphiques tout en faisant appel à l’imagination et à la créativité.

Des arbres aux silhouettes étonnantes. Photo: Fondation Cartier





Dans son cahier «Coloriages en Forêt», téléchargeable sur le site de la Fondation et publié l’année dernière à l’occasion de l’exposition «Nous les Arbres», le célèbre botaniste Francis Hallé a assemblé une sélection de ses merveilleux dessins effectués en forêt tropicale. Ce cahier est une découverte de dessins d’arbres aux silhouettes étonnantes. A chacun de colorier cette luxure végétale d’après ses propres goûts. D’autres cahiers, en rapport avec d’autres expositions, sont évidemment toujours disponibles, comme ceux de l’artiste brésilienne Adriana Varejão, de l’architecte Jean Nouvel et du peintre congolais Chéri Samba. (mt)

www.fondationcartier.com





19. Mai: Ach du Sch ...

Wer, wie, was – wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm“, feuerte ab dem 8. Januar 1973 die „Sesamstraße“ Millionen kleiner Zuschauer an, die Welt zu hinterfragen und so zu entdecken. Auch das hiesige natur musée macht dies mit seinem #MamMuseeAnDNatur: Während sich Erwachsene weltweit gerade fragen, wer ihnen nun nach Leben und Freiheit trachtet – ob die 5G oder Bill Gates’ Corona-Impfung –, haben die 6-jährige Sara und ihre 9-jährige Schwester Yana eine ganz praktische Frage, die einer noch dringenderen Antwort bedarf: Was passiert eigentlich mit dem Kaka der kleinen Blaumeisenbrut, die das Nest noch nicht verlassen kann? Wie gut, dass ihr Papa Patrick Biologe beim natur musée ist und so nicht nur dem eigenen Nachwuchs, sondern allen Neugierigen eine Antwort auf diese akute Frage geben kann – dank Video-Directfeed aus dem Vogelhäuschen! (vac)





18. Mai: Licht und Schatten

Die Arbeit hinter der Glaswand geht weiter. Im Sommer vergangenen Jahres begann die „Operation Nachtwache“ im Rijksmuseum in Amsterdam: Rembrandt van Rijns berühmtestes Gemälde „Die Nachtwache“ wird vor den Augen des Publikums zuerst untersucht, dann restauriert.

Foto: Rijksmuseum

Nach der wochenlangen Schließung der Museen als Maßnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll das Rijksmuseum seine Türen am 1. Juni wieder öffnen. Besucher werden dann wieder, in stark reduzierter Anzahl, den Experten im Glaskasten bei ihrer von modernster Technik unterstützten Arbeit über die Schulter schauen können.

Auf Instagram findet man die Live Updates der „Operation Night Watch“. Wer jedoch einen genaueren Blick auf die Art werfen will, wie Rembrandt mit Licht und Schatten gearbeitet hat, der kann sich ein 44-Gigapixel-Foto des Gemäldes ansehen. Das Bild, auf das man über die Homepage des Museums gelangt, ermöglicht einen Einblick bis ins allerkleinste Detail, man kann in Pinselstriche, Farbrisse und -pigmente regelrecht hineinzoomen. Die Schützen der Amsterdamer Bürgerwehr lösen sich dabei in Farbpunkte auf. (mim)





"Kulturkuren" 2020: das Kolumenarchiv (Teil 2) Der tägliche LW-Tipp für kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation.





"Kulturkuren" 2020: das Kolumnenarchiv Kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation in der Corona-Krise





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.