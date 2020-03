Kulturkur: eine gesunde Portion Kunst

Der tägliche LW-Tipp für kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation.

Der tägliche LW-Tipp für kulturelle Freuden trotz geschlossener Bühnen und Museen, sozialer Distanzierung und Selbstisolation.

Es sind außergewöhnliche Zeiten, die wir gerade durchleben. Damit Sie trotz geschlossener Kulturhäuser, sozialer Distanzierung und Selbstisolation nicht auf eine gesunde Portion Kultur verzichten müssen, bieten wir eine Kulturkur, der Sie sich unterziehen können. Jeden Tag geben unsere Redakteure an dieser Stelle kulturelle Tipps für Zuhause.

1 17. März: Kleopatras Klage Link kopieren

Sie ist meine persönliche Entdeckung des letzten Wochenendes: Als ich von den Corona-Berichterstattungen der Nachrichtensender zum sonntäglichen Frühstück etwas entspannendere Untermalung suchte und das TV-Programm nach etwas Musik durchzappte, bezauberte mich ihre Stimme sofort. Die Arie aus Händels Oper „Giulio Cesare in Egitto“ war schon im Ansatz unglaublich vielschichtig.

Zapping: Alles, was man auf dem Bildschirm haben sollte Hier sind alle Serienfans richtig - mit unserer wöchentlichen "Zapping"-Rubkrik bleiben sie stets informiert, was man sehen sollte, und was nicht.

Die eigentlich für Kastraten geschriebene flehentliche Gefangenenklage der Kleopatra, „E pur cosi in un giorno ... Piangeró la sorte mia“, drang dank ihrer Interpretation und Abstimmung im Ausdruck durch alle Stimmbereiche besonders ins Ohr. Doch wer sang da auf der Mattscheibe? Viel war nicht auszumachen, keine Namenseinblendung, nur diese Stimme. „Junge Opernstars 2020“ war im Videotext als Titel der Sendung zu sehen. Aber nicht mehr. Es dauerte dann doch noch, bis ich den Namen dieser Sopranistin im roten Kleid unter den Teilnehmerinnen dieses Wettbewerbskonzerts ausgemacht hatte: Theresa Pilsl.

Zum Glück lässt sich nämlich das Konzert aktuell noch auf der Website des Südwestrundfunks aufrufen. Das regte meine Neugier. Gibt es mehr von ihr, die da so wunderbar singt? Erst mal überrascht bei längerem Durchstöbern nach ihren Lehrstationen, dass Pilsl nicht nur ein Gesangsstudium gemeistert hat, sondern auch noch parallel zu ihrer Karriere Humanmedizin an der Charité Universitätsmedizin-Berlin studiert.

Theresa Pilsl Agentur Seifert

Vielleicht erklärt sich ja der Preisregen, der in den letzten Jahren über die in Passau geborene, in Berlin lebende Künstlerin herniederging, dadurch, dass die Experten sie nicht der Ärzteschaft überlassen wollten und ihr Talent für mehr als bühnenwürdig würdigten.

Wer weiß, vielleicht steht sie ja schon demnächst auf der Luxemburger Bühne, wenn die Philharmonie oder das Grand Théâtre wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen dürfen. Bis dahin sei ihnen der YouTube-Kanal mit ihren Videos ausdrücklich ans Herz gelegt. (dco)

2 16. März: Kopfkino - Krimi fürs Ohr Link kopieren

Soviel wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben, ist die Gelegenheit, sich an Hörspiele und Podcasts heranzuwagen. Damit der erste Schritt in die Welt des Kopfkinos gelingt, gibt es nichts besseres als ein gutes, altes Kriminalhörspiel. Wie in den Zeiten, als es noch keine Flimmerkisten gab, kann man sich bequem vor dem Radio beisammensetzen und sich in eine fremde Welt entführen lassen. Man denke nur an das US-amerikanische Radiodrama „The War of the Worlds“, das von Orson Welles an Halloween 1938 vorgetragen wurde und die Zuhörer in Angst und Schrecken versetzte.



Foto: Deutschlandfunk Kultur

Aktuell ist im Deutschlandfunk Kultur das Hörspiel „Hoffnung ist Gift“ zu hören, nach dem Roman von Iain Levison. Ein Krimi, der auf einer wahren Geschichte beruht. Als eines Morgens die Polizei vor Jeff Suttons Tür steht, kann der Taxifahrer nicht fassen, was man ihm vorwirft: Er soll ein zwölfjähriges Mädchen entführt und vergewaltigt haben. Der Beweis: Fingerabdrücke im Haus der Familie. Jeff Sutton wird in Untersuchungshaft genommen; dort glaubt nur einer an seine Unschuld. (mim)