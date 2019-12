Kulturhauptstädte 2020: Rijeka und Galway im Porträt

Zwei Küstenorte tragen in diesem Jahr den Titel als Europäische Kulturhauptstädte.

Zwei Küstenorte tragen in diesem Jahr den Titel als Europäische Kulturhauptstädte.

Rijeka 2020

Leben nach dem Ende der Industrie-Ära

Die kroatische Kulturhauptstadt ist der krasse Außenseiter, der viel zu bieten hat

In Zeiten der Digitalisierung will sich die Stadt an der kroatischen Adria über die Kultur neu erfinden. Das europäische Hauptstadtjahr macht dafür beträchtliche Gelder zugänglich. Rijekas kreative Köpfe wollen sie zukunftsweisend einsetzen.

Im Hafen stehen viele Lagerhallen leer, in den Fabriken ist kein Leben, die fast bankrotte Werft mit ihrem Gewirr an Docks und Kränen halten nur noch Regierungsgarantien über Wasser ...