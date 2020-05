En prenant la direction de la Kulturfabrik, René Penning veut mieux définir les lignes artistiques.

Kulturfabrik: «Plus rebelle, moins sage»

René Penning connaît les moindres coins et recoins de la Kulturfabrik puisqu’il y travaille depuis 1998. A 48 ans, il a pris le 1er mai la relève de Serge Basso, qui a dirigé pendant 18 ans le centre culturel. Le nouveau patron explique ses visions pour renforcer l’identité de ce haut lieu de la vie culturelle eschoise.



René Penning vous êtes en poste à la Kulturfabrik depuis tant d'années. Qu’est-ce qui vous plaît tant dans ce travail, dans ce lieu?

La Kulturfabrik est avant-tout un lieu unique et c’est un véritable plaisir d’y travailler avec une équipe engagée. Ensuite, nous sommes à Esch, une ville à l’avenir brillant, qui connaît des changements complexes. La diversité de la ville, avec l’adjonction du quartier moderne de Belval, a énormément de potentiel à exploiter. Vient ensuite le nouveau quartier d’Esch-Schifflange. Ici, la Kulturfabrik aura un rôle d’intermédiaire à jouer. C’est pour ces raisons que notre centre ne reste pas cloîtré dans ses quatre murs, mais continue d’être présent dans de nombreux territoires de la ville.

A quel moment a eu lieu le déclic, qui vous a conduit à prendre la direction du centre?

J’ai commencé ici comme programmateur musical. Lorsque Serge Basso a pris la direction en 2002, nous avons peu à peu professionnalisé notre travail, en 2012 je suis devenu directeur administratif. Serge et moi, nous avons toujours travaillé en binôme et ce aussi pour les choix stratégiques. Mon arrivée à la direction est davantage une suite logique de ce que j’ai pu faire dans le passé. Je ne parlerai pas de déclic.

Un centre culturel à l'histoire souvent mouvementée. Photo: Pierre Matgé

Comment voyez-vous l’évolution de ces lieux que vous connaissez si bien?



Au départ, la Kulturfabrik était un spot occupé par une turbulente jeune garde d’artistes engagés. La gestion était compliquée, sans parler de la crise autour de la procédure commodo-incommodo (le 7 février 2002 la Kulturfabrik est temporairement fermée sur ordre du parquet, ndlr) A son arrivée la même année, Serge Basso a remis un peu d’ordre dans l’ensemble. Le centre a ensuite reçu des subventions publiques, s’est donc quelque peu institutionnalisé, a réussi à diversifier son travail dans de nombreux domaines, en développant des projets nouveaux, tels le festival «Urban Art», le pool pédagogique ou les résidences d’artistes.

La Kulturfabrik doit mieux définir son profil pour avoir une identité plus nette.

Quel est le rôle et la place de la Kulturfabrik aujourd’hui? Quelles idées nouvelles allez-vous apporter?



Je crois que la Kufa doit se recentrer sur ses activités, définir des lignes plus claires. Et se différencier d’autres centres culturelles en étant peut-être plus rebelle, moins sage. Sans verser dans l’activisme politique, nous devons nous concentrer sur l’art et la création contemporaine. Les possibilités sont multiples.

«Chercher le jeu» Alan Fairbairn, invité du festival «Clowns in Progress» de la Kulturfabrik, ne veut pas que faire rire.

Vos visions du futur?

Nous avons des valeurs à défendre. Pour ce faire la Kufa doit mieux définir son profil et développer une identité plus nette. Entre autres, grâce à des lignes artistiques plus clairement définies. La tâche n’est pas simple.

On a quelque peu l’impression que le centre ces dernières années manquait un peu de souffle. Une fausse impression?

Le travail et le rôle de la Kulturfabrik, du moins pour une partie du public, manquent de netteté, c’est vrai. C’est pour cette raison, que nous allons faire des efforts pour y remédier.





Des bâtiments d'une surface totale de 4.000 m2. Photo: Pierre Matgé

La Kufa est-elle en 2020 toujours un lieu de création underground?

Elle ne sera jamais un centre de pur divertissement. Nous allons renforcer sa place comme lieu de discussions et de questionnement du monde dans lequel nous vivons. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille fermer la porte à l’humour ou au plaisir. A l’exemple de notre festival «Clowns in Progress»: ce rendez-vous correspond très bien à l’esprit de la maison.

Bio express René Penning débute à la Kulturfabrik en 1998. D'abord programmateur musical, il y est nommé directeur administratif en 2012. Il a également présidé plusieurs associations et commissions: réseau des centres culturels régionaux (2009 à 2101), association «Fête de la Musique» (2011 à 2014), commission Jeunesse de la Ville d'Esch-sur-Alzette (2012 à 2017), association «Escher Kulturfestival» (2013 à 2018). René Penning a brièvement siégé au conseil communal (janvier à octobre 2017, LSAP). Âgé de 48 ans, marié et père de deux enfants, il habite Esch/Lallange.

Quels sont les atouts du centre?



Notre force majeure est notre liberté de choix et d’action que nous garantit notre conseil d’administration. Je crois que cette situation est unique au pays.

Et ses faiblesses?

Nos bâtiments de 4.000 m2 qui ne sont pas toujours adaptés à nos besoins. Ils ont vécu une rénovation douce dans le passé, mais aujourd’hui nos locaux ne nous permettent plus de tout faire.

Côté finances, quelle est votre situation? On se souvient de vos cris de désespoir du passé.

Nous recevons un million d’euros de la Ville d’Esch-sur-Alzette, 765.000 euros du ministère de la Culture. Notre auto-financement atteint les 25 pour cent. Nous ne nous plaignons pas, et pourtant nous ne pouvons pas nous permettre des folies, nous restons tout de même limités pour certains programmes. Contrairement à d’autres centres culturels communaux, nous portons tous les frais courants nous-mêmes. En plus de nos bâtiments, des scènes et des salles, nous sommes souvent présents à l’extérieur. Nous sommes quelque peu devenu une agence de développement territorial.

Le festival extra-muros Urban Art fait partie intégrante de la programmation de la Kufa. Photo: Guy Wolff

La Kulturfabrik fait partie du réseau des centres culturels régionaux. Quelle est son rôle régional?

Ce réseau défend les intérêts des petites masion par rapport aux grandes institutions. C’est aussi une question de solidarité. Notre champ d’action est local et régional, mais tout autant national que transfrontalier. C’est pourquoi, j’ai un problème à ce que notre maison soit comparée à d’autres centres régionaux. Je crois que nous sommes plus proches des Rotondes, par exemple.

Qu’en est-il pour Esch 2022, la Capitale européenne de la Culture?

Aucun projet nous a été refusé. Je tiens à le rappeler. Nous avons retiré certaines candidatures de projets par manque de temps et de moyens. Avec la crise, la situation aurait encore empiré. Nous allons participer à des projets de partenaires externes.

Michel Clees, Christian Kmiotek et Guy Dockendorf, président, vice-président et membre du conseil d’administration, quittent leurs postes. Le départ de ces trois figures historiques va-t-il vous poser des problèmes?

Chaque départ cause un vide. Mais c’est aussi une chance de renouveau, de faire venir des jeunes et plus de femmes. C’est un processus qui n’en est qu’à ses débuts.

