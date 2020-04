René Penning, bisher Finanz- und Verwaltungsdirektor, wird Direktor des Kulturzentrums Kulturfabrik.

Kulturfabrik Esch: Direktor Basso tritt ab

Redaktion René Penning, bisher Finanz- und Verwaltungsdirektor, wird Direktor des Kulturzentrums Kulturfabrik.

Der Verwaltungsrat der Kulturfabrik hat in seiner Sitzung vom 10. April einstimmig René Penning, bisher Finanz- und Verwaltungsdirektor, zum Direktor des Kulturzentrums Kulturfabrik mit Wirkung vom 1. Mai 2020 ernannt. Bisher teilten sich Serge Basso de March und René Penning die Leitung. Serge Basso de March kündigt daher seinen Rücktritt mit Wirkung vom 31. Dezember 2020 an, so das Zentrum in einer Pressemitteilung.

Veränderungen gibt es auch im Verwaltungsrat: Michel Clees (Präsident der asbl), Christian Kmiotek (Vizepräsident) und Guy Dockendorf haben aus persönlichen Gründen ebenfalls beschlossen, ihr Mandat bei der nächsten Generalversammlung nicht zu verlängern. Die Gründe: eine Verjüngung und mögliche Bennung von weiblichen Mitgliedern im Direktorium der Kulturfabrik soll möglich gemacht werden.

Bis zu seinem Rückzug will Basso als Berater für anstehende Umstrukturierungs- und Strategieprojekte im Zuge einer Gesamtstrategie bis 2021 bereitstehen. Der Wechsel auf dem Direktionsposten sei seit langem vorbereitet gewesen. René Penning sei im Laufe von 13 Jahren schrittweise an die Leitung herangeführt worden und stehe in einer Linie für das Erbe, die Kontinuität und die zukünftige Entwicklung der Kulturfabrik, so das Zentrum in der Stellungnahme.





