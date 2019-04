Daniel CONRAD

Der Film- und Fernsehproduzent sowie Theaterregisseur Nicolas Steil kämpft nun ganz an der Spitze für die Kulturszene. Nach der Arbeit als Secrétaire général der Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle und dem Vorsitz im Théâtre Ouvert, steht er nun auch der Theater Federatioun vor. Somit ist er auch Mitglied im künftigen Comité de pilotage, das einen der zentralen Punkte im Kulturentwicklungsplan, den Arts Council, ausarbeiten soll. Gerade in den Debatten um dessen Details gilt es für Steil als „Soldier of Culture“ die Interessen der Szene zu vertreten.