Kultur:LX nimmt immer mehr Fahrt auf

Das Förderprojekt "soll ein Plus sein", so Valérie Quilez im ersten Interview zu "Kultur:LX", das wie gemeinsam mit Diane Tobes leitet.

Gleich fünf Stellen sind aktuell für das neue Konstrukt zur Förderung der Kulturszene im In- und Ausland, dem „Arts Council“ Kultur:LX, ausgeschrieben: So schnell wie möglich wird ein oder eine „Responsable Communication“ gesucht, ein „Responsable Littérature et édition“ zum Einstieg am 1 ...