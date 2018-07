Kultur anders als erwartet

Das Kulturzentrum Kinneksbond startet mit vielen kulturellen Trouvaillen in eine neue Saison: Tanz, Theater, Musik und auch Zirkus sind in dem reichhaltigen Programmheft vermerkt.

„Wir wollen an den Erfolg der zurückliegenden Saison anknüpfen“, betont der Direktor des regionalen Kulturzentrums Kinneksbond in Mamer, Jérôme Konen, und strahlt Zuversicht aus. Sein Haus hat mittlerweile in der weit gefächerten kulturellen Landschaft Luxemburgs einen festen Platz gefunden.

Tanz, Theater, Musik, ein Kinder- und Jugendprogramm und neuerdings auch Zirkus, das sind die Bereiche, die das Kulturzentrum in der neuen Saison 2017/2018 abdecken wird.

Eine Besonderheit in Mamer ist das Jugendprogramm „Culture UP!“, das nun bereits in die zweite Saison startet und zusammen mit dem „Mierscher Kulturhaus“ erstellt wurde ...