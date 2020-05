Kultur als Lebenselixier

Warum die Politik die Kultur als Wegweiser betrachten sollte, um den Menschen wieder an ein normales Leben heranzuführen.

Dem Virus ist das finstere Kunststück gelungen, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu verwischen. Während Monaten wurde Kunst nur aus der Ferne erlebt, nicht real, sondern virtuell. Seitdem tanzen beide Welten einen gefährlichen Tango. Da aber in dieser Zeit der Abschottung die Kultur einen zentralen Platz im Leben des Menschen eingenommen hat, muss man sich notgedrungen fragen: Was bleibt von all dem? Welche Kultur von morgen wird den Menschen sowohl real wie auch virtuell beleben?

Unser Schneckenhaus während der Krise hatte nur ein Fenster – das Internet ...