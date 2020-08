Die Luxemburger Entblößungskünstlerin Deborah de Robertis ist wegen einer Performance in Lourdes zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Künstlerin Deborah de Robertis zu Geldstrafe verurteilt

(TJ) - Die Luxemburger Entblößungskünstlerin Deborah de Robertis ist wegen einer Performance in Lourdes zur Zahlung von 2.000 Euro Strafe - davon 1.000 auf Bewährung - verurteilt worden.

Commentaire: L'origine du scandale L'artiste Déborah de Robertis multiplie les provocations, à l'abri de son féminisme militant et de son allégeance à l'art contemporain.

Die 36-Jährige hatte sich 2018 vor dem Eingang zur Lourdes-Grotte entblößt. Mit ihren Provokationen will die Frau Traditionen und Konventionen in Frage stellen. Sie war zuvor bereits in Paris nach einem Nackt-Auftritt im Louvre angeklagt worden. Die Richter in der französischen Hauptstadt hatten sie allerdings freigesprochen, weil sie nicht exhibitionistisch gehandelt, sondern einen „acte militant et artistique“ vollzogen habe.

Ihre Anwältin hatte auch in Tarbes in diese Richtung plädiert und einen Freispruch verlangt. Die Richter waren wohl anderer Meinung. Ob de Robertis in Appell geht, ist nicht bekannt.

