Feste Adresse für nationale und internationale Straßenkunst: Sumo stellt in seiner Gallery1to1 einflussreiche und aufstrebende Urban-Art-Künstler aus. Derzeit sind Werke von Cope2 aus den USA zu sehen.

Kultur 7 4 Min.

Künstler Sumo zeigt in seiner Galerie relevante Urban Art

Sophia SCHÜLKE Eine feste Adresse für nationale und internationale Straßenkunst im Bahnhofsviertel: Sumo stellt in seiner Gallery1to1 einflussreiche und aufstrebende Urban-Art-Künstler aus. Derzeit sind Werke von Cope2 aus den USA zu sehen.

„Wir gehen jetzt in einer Stunde eine Wand malen.“ Womit geklärt wäre, was gestandene Urban-Art-Künstler machen, wenn sie sich treffen, gut verstehen und zwischen Vernissagen und Interviews etwas Zeit haben. Graffiti, was sonst.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach einer Stunde fertig sind, früher hätte ich für so eine Wand einen Tag gebraucht“, sagt Christian Pearson alias Sumo – noch immer amüsiert über seine spätsommerliche Graffitiaktion mit dem New Yorker Künstler Cope2 im Skatepark von Hollerich.



7 künstler Cope2 steht für eine traditionelle Stilrichtung des Hip Hop. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. künstler Cope2 steht für eine traditionelle Stilrichtung des Hip Hop. Foto: Chris Karaba Er hat vor allem mit seinen „Bubble Letters“, den runden, wie aufgeblasen wirkenden Buchstaben, Zeichen gesetzt. Foto: Chris Karaba Christian Pearson alias Sumo stellt die Werke noch bis Samstag in seiner Galerie, der Gallery1to1, aus. Foto: Guy Jallay Cope2 malt auch komplexe Bilder, die wie eine Dekomposition seiner Graffiti wirken. Foto: Chris Karaba Diese Leinwand-Werke interpretiert Galerist Sumo als abstrakte Versionen der von Cope2 bemalten Graffiti-Wände. Foto: Chris Karaba Sumo betreibt seine Galerie nun mehr als einem Jahr. Seit September 2018 ist derzeit die sechste Ausstellung zu sehen. Foto: Guy Jallay Der Name als Logo trifft auf „Crazy Baldheads“ als Marke: Cope2 (l.) und Sumo posieren vor ihrem Graffiti in Hollerich. Foto: Cope2/Sumo

Die Graffitiwand hat sich aus einem Treffen bei der Völklinger Urban Art Biennale, auf der beide Künstler ausstellen und die noch bis zum 3. November dauert, ergeben und ist nicht das einzige Projekt der Beiden geblieben. Unter dem Titel „Nature of an Icon“ ist eine Auswahl von Werken von Cope2 noch bis Samstag in Sumos eigener Galerie, der Gallery1to1 im hauptstädtischen Bahnhofsviertel zu sehen. „Jeder Graffitisprayer auf der Welt kennt Cope2“, erklärt Sumo, der in Luxemburg vor allem durch seine „Crazy Baldheads“ bekannt ist.

Mehr als Kunst aus der Dose Weltkulturerbe Völklinger Hütte lädt zur Urban Art Biennale

Cope2, 1968 in der Bronx geboren, stehe für eine traditionelle Stilrichtung des Hip-Hop und habe vor allem mit seinen „Bubble Letters“, den runden, wie aufgeblasen wirkenden Buchstaben in knallig-bunten Farben, Zeichen gesetzt.

„Er ist eine Marke, einerseits steht er sehr für Graffiti“, erklärt Pearson und ergänzt, „andererseits malt er komplexe Bilder, die wie eine Dekomposition seiner Graffiti sind, bei denen er aber seine Bildsprache beibehält.“ Diese Leinwand-Werke interpretiert der Galerist als abstrakte Versionen der vom Künstler bemalten Graffiti-Wände.

Das erste Jahr als eine große Testphase

Cope2, der eigentlich Fernando Carlo heißt, malt seit seiner frühen Jugend. Er machte sich einen Namen mit Subway-Graffitis und wurde dafür auch von New Yorker Beamten festgenommen. Mittlerweile stellt er in Galerien und Museen weltweit aus.

Dazwischen liegen auch einige Kooperationen mit großen Sportartikelanbietern wie Nike, Foot Locker und Converse, im Videospiel „Getting Up“ ist der US-Amerikaner seit 2006 sogar eine Spielfigur. Die Kooperationen mit den Marken fanden seinerzeit nicht nur Befürworter. Pearson sieht darin kein Problem, schließlich ist sich der Künstler bei den Aktionen stets treu geblieben. „Er hat ja seinen Stil nicht benutzt, um ,Adidas‘ zu schreiben.“

Inzwischen sind diese Künstler salonfähig. Christian Sumo Pearson

Sumo betreibt seine Galerie nun seit mehr als einem Jahr. Seit der Eröffnung im September 2018 ist die sechste Ausstellung zu sehen. „Es ist eine Herausforderung, eine Galerie mit Kunst aufzumachen, die in Luxemburg noch nicht so vertreten ist“, erklärt Sumo.

Ein neuer Blick auf Edward Steichen Edward Steichens „grandiose Vielfalt" als Maler, Kurator, Galerist und Talentförderer erkennen: Eine neue Biografie korrigiert das veraltete Zerrbild, das dem berühmten Fotopionier immer noch anhängt.

Das Gleiche gelte für das Ausstellen von Künstlern, die hier noch nicht ausgestellt haben. Rückblickend sieht er das erste Jahr als „eine Riesentestphase“ an, während der man auch organisatorische Fehler gemacht, aber viel gelernt habe.

„Es hat etwa nicht viel Sinn, an einem Wochenende in die Galerie einzuladen, weil die Leute da lieber andere Dinge tun.“ Also habe man verschiedene Wochentage für die Vernissagen ausprobiert.

Bei der Planung der Ausstellungen greift der Galerist Sumo auf sein großes Netzwerk als Künstler zurück, das sich über Jahre gebildet hat. „Ich kenne viele Künstler von früher, damals haben wir alle als Nobodys gemalt und das große Publikum hat sich noch nicht dafür interessiert. Aber inzwischen sind diese Künstler salonfähig geworden.“

Authentische Kunst von prägenden Künstlern

Im Fokus seiner Galerie stehen Künstler, welche die Szene über längere Zeit entscheidend geprägt oder das Potenzial haben, Einfluss auf sie zu nehmen. Sumos Ziel: Die Leute sollten nicht erst recherchieren müssen, ob sich ein Abstecher in die Galerie lohne und ob bedeutsame Kunst gezeigt werde. Er hat vor, dem Publikum diese Arbeit abzunehmen.

Die Geburt eines Kunstwerks Die Skulptur „L’Arbre du repos“ bildet den zentralen Punkt des Waldfriedhofs Olm. Wort.lu hat Bildhauerin Elsa Leroy während des Entstehungsprozesses begleitet. Ein Video-Porträt.

„Ich will Künstler ausstellen, die authentisch sind, die ihren Stil erfunden haben und nicht etwas oder jemanden kopieren.“ Nach den Erfahrungen des ersten Jahres ist zudem klar geworden, dass es außerdem gilt, für jeden der Künstler ein Publikum hier aufzubauen und Kunstinteressierte zu finden, welche Sumos Passion teilen.

Finanziell gehe das Konzept auf, aber den Galeriebetrieb erlebt der Künstler auch als anstrengend, vor allem aufgrund der aufwendigen Organisationsarbeit. „Es ist eine Passion, sonst macht man es nicht.“ Hinter dem sichtbaren Teil der Galerie befindet sich Sumos Atelier, in dem er in langwieriger Arbeit seine Leinwände malt.

Die nächsten Gelegenheiten, die Passion für Urban Art auszuleben stehen im Kalender der Galerie schon fest. Nach der Sammelausstellung „End of Year“ wird ab Januar das Künstlerduo MonkeyBird seine Werke in der Gallery1to1 zeigen. Die beiden Künstler aus Bordeaux sind für monumentale Wandmalereien und nostalgisch inspirierte Atelierarbeiten bekannt, die sie netzartig gestalten und mittels einer komplexen Schablonentechnik anfertigen.

______

„Cope2 – Nature of an Icon“ noch bis Samstag in der Gallery1to1, 31, rue de Strasbourg. Geöffnet mittwochs bis freitags 13 bis 18 Uhr, samstags ab 11 Uhr, oder nach Vereinbarung. Am 14. November findet die Vernissage der „End of Year“-Sammelausstellung statt.