Der Sommer geht heiß weiter und bietet mit sechs neuen Filmen für jeden eine Alternative zum Stausee …

D'Woch am Kino

Beziehungsdramen und Wes Andersons Zuckerwattewelt

(c/avt) - Superman war gestern. Der Held von heute ist „The Flash“. In dem atemlosen Science-Fiction-Film rettet er die Welt. Ezra Miller schlüpft in der DC-Comicverfilmung in die Rolle des Superhelden Barry Allen, der nach einem Unfall schneller als der Blitz ist.

Alle Familien sind unglücklich. Jede Familie ist auf ihre Art unglücklich, schrieb schon Tolstoi in Anna Karenina.

In „About my father“ krachen soziokulturelle Unterschiede aufeinander, so dass eine geplante Hochzeit in weite Ferne rückt. Robert de Niro ist selbst im Alter charmant als kauziger (Groß-)Vater …

Dass mit 60 die besten Jahre noch nicht vorbei sind, zeigt „Sexygenaires“. In der französischen Komödie nutzen zwei Freunde in finanzieller Not ihr Image in der Mode- und Werbewelt aus.

In eine Wüstenlandschaftt in Zuckerwatte-Ästhetik mit Stars wie Scarlett Johansson oder Tom Hanks entführt einen der neue Film von Wes Anderson. „Asteroid City“ feierte vor Kurzem Premiere bei den 76. Filmfestspielen in Cannes und kommt bereits diese Woche in die Kinos.

Eine vertrackte Liebesgeschichte verspricht das japanisch-französische Drama von Koji Fukada, „Love Life“ zu werden. In dem Beziehungsdrama wird das Leben einer verheirateten Ehefrau und Mutter auf den Kopf gestellt, als ihr verschwundener Ehemann bei ihr auftaucht ...

Mit „L’ultima notte di amore“ kommt ein spannend konstruierter Thriller von Andrea di Stefano in die Kinos, der – ähnlich wie schon „Nostalgia“ – wieder mit Pierfrancesco Favino in der Hauptrolle die Grenze zwischen Recht und Verbrechen auslotet ...







