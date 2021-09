Der britische Singer-Songwriter gastiert nächsten Sommer unter anderem in Deutschland, Belgien und Frankreich.

Konzerte in Paris, Frankfurt, Brüssel

Ed Sheeran kündigt Tour für 2022 an

(jt/dpa) - Der britische Popkünstler Ed Sheeran geht nächstes Jahr wieder auf Tournee. Der 30-jährige Singer-Songwriter wird unter anderem im König-Baudouin-Stadion in Brüssel (22. Juli), im Stade de France in Paris (29. Juli) und im Frankfurter Deutsche-Bank-Park (23. September) auftreten, wie aus einer Pressemitteilung von Warner Music hervorgeht.

Der Vorverkauf für Sheerans „Mathematics“-Tour beginnt am Samstag, den 25. September, um 11 Uhr. Insgesamt sind 27 Termine in Großbritannien und anderen europäischen Staaten vorgesehen. Die Bühne wird in der Mitte jedes Stadions platziert sein, so Warner Music. Unter anderem gastiert der Popstar im Juni/Juli 2022 für drei Abende im Londoner Wembley-Stadion.

Sein letztes öffentliches Konzert im Rahmen einer Tournee hatte Sheeran im August 2019 gegeben.

Am 29. Oktober soll das fünfte Album des Musikers erscheinen - es trägt den Titel „=“ („Equals“, auf Deutsch: gleich). Die daraus ausgekoppelte Single „Bad Habits“ ist bereits ein großer Erfolg und stand unter anderem in Deutschland an der Spitze der Charts.

Sheeran gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. „Ed Sheeran ist seit vergangener Woche der erste britische Solokünstler, der 52 Wochen lang – also ein ganzes Jahr – auf Platz 1 der offiziellen britischen Singles-Charts steht“, teilte Warner Music am Freitag mit. „Nur Elvis Presley und die Beatles waren insgesamt mehr Wochen an der Spitze.“ Ende 2019 kündigte er eine Pause an, im August 2020 kam dann seine Tochter zur Welt.

