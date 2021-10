Le nouvel espace dédié à l'art contemporain a accueilli ses premiers visiteurs.

Kultur 11

Ce week-end à Esch/Alzette

Konschthal, le coup d'envoi

Thierry HICK Le nouvel espace dédié à l'art contemporain a accueilli ses premiers visiteurs.

La Konschthal d'Esch/Alzette, après l'inauguration officielle vendredi soir, en présence entres autres de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, a accueilli ce samedi et dimanche ses tout premiers visiteurs. La lancement de ce nouveau lieu d'exposition entièrement voué à la création d'aujourd'hui, a permis aux curieux et férus d'art, venus nombreux, de découvrir avant tout un vaste espace d'exposition articulé sur plusieurs niveaux. L'échange entre artistes d'ici et d'ailleurs, qui à l'avenir doit devenir une idée maîtresse de la Konschthal, était déjà bien présent lors de ce premier week-end. Ainsi, des œuvres des photographes Lisa Kohl et Daniel Reuter, ou encore une sculpture de Martine Feipel et Jean Bechameil, rivalisaient avec les nombreuses propositions de l'«Ego-Tunnel» de Gregor Schneider. Au-delà des seules expositions, de nombreux concerts et Dj Sets ont permis de prolonger la fête samedi jusqu'à l'aube.



Retrouvez en photo les meilleurs moments de ce week-end d'ouverture:

11 Le projet "Ego-Tunnel" de Gregor Schneider. Photo: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Le projet "Ego-Tunnel" de Gregor Schneider. Photo: Alain Piron La Grande-Duchesse héritière Stéphanie a inauguré la Konschthal vendredi après-midi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Le projet "Ego-Tunnel" de Gregor Schneider. Photo: Alain Piron Les photographies de la série "Erre" de Lisa Kohl. Photo: Alain Piron Les photographies de la série "Provindencia" de Daniel Reuter. Photo: Alain Piron Le DJ Kopla Bounce en action. Photo: Alain Piron La statue "Mechanics of the Absent Revolution" de Matine Feipel et Jean Bechameil. Photo: Alain Piron Un vaste lieu d'exposition. Photo: Alain Piron Le projet "Ego-Tunnel" de Gregor Schneider. Photo: Alain Piron Le projet "Ego-Tunnel" de Gregor Schneider. Photo: Alain Piron Le groupe de percussions afro-brésiliennes Zalindê. Photo: Michael Delegue





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.