Der Autor und Entertainer wurde 83 Jahre alt. Seine größten Erfolge feierte er in den TV-Shows "Schmidteinander" und "Was bin ich?".

Komiker Herbert Feuerstein gestorben

(dpa/jt) - Der Journalist, Autor und TV-Entertainer Herbert Feuerstein ist tot. Der gebürtige Österreicher starb im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch mitteilte.

Bis in die 1980er Jahre war der 1937 in Zell am See geborene Feuerstein vorwiegend als Journalist tätig und unter anderem Chefredakteur der „New Yorker Staats-Zeitung“. 20 Jahre lang arbeitete er als Chefredakteur des deutschen „MAD“-Magazins.

1985 mit „Wild am Sonntag“ erhielt Feuerstein seine erste eigene TV-Sendung im Ersten. Einem breiteren Publikum wurde der Humorist als Mitglied des Rateteams der Spielshow „Pssst...“. bekannt.

Schmidts ewiger Sidekick

Später arbeitete er gemeinsam mit Harald Schmidt als Co-Moderator und Chefautor für das WDR-Comedyformat „Schmidteinander“. Auf dem Sender Kabel eins war Feuerstein zwischen 2000 und 2005 als Mitglied im Rateteam von „Was bin ich?“ zu sehen. Auch in Luxemburg war Feuerstein kein Unbekannter: Im Jahr 2012 trat der damals 74-Jährige mit seinem Programm „Reisen und andere Katastrophen“ im Echternacher Trifolion auf.

Ein etwas andere Lesung Lesung ist nicht gleich Lesung – Dies stellte Comedian Herbert Feuerstein mit seinem Programm “Reisen und andere Katastrophen” am Sonntagabend im Trifolion in Echternach unter Beweis.

WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Feuerstein am Mittwoch für „seinen klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus und viele, viele höchst unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden“.

