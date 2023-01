Anja Di Bartolomeo meldet sich mit einem Jugendroman zurück. Ein Text, der sich vor allem an Heranwachsende richtet und meist überzeugt.

Luxemburgensia für junge Leser

„Koma21“ oder Alltägliches aus dem Leben einer Jugendlichen

Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer der Pandemie – das ist kein Geheimnis und beweisen sogar Studien. Schulen und Universitäten mussten wochen- bis monatelang geschlossen bleiben. Unterricht war nur mit Einschränkungen möglich, von Diplomüberreichungen und Abschlussfeiern braucht man gar nicht zu sprechen.

Fast zwei Jahre, in denen (wichtige) erste Erfahrungen nicht gesammelt werden, sich zwischenmenschliche Beziehungen nicht entwickeln oder vertiefen konnten – sind diese doch so wichtig im Kindesalter und in der Adoleszenz. Die Folgen sind oftmals Vereinsamung, Isolation und ein erhöhtes Angstempfinden. Psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen haben deutlich zugenommen.

Anja Di Bartolomeos luxemburgischer Jugendroman „Koma21“ spielt zu der Zeit, in denen das Coronavirus die Welt fest im Griff hatte. Zwar wird die Pandemie nie explizit beim Namen genannt, doch die Anspielungen auf die real existierenden Regelungen wie Ausgangssperren, soziale Distanzierungen sowie Masken und die damit einhergehenden Parallelen sind nicht zu übersehen.

Alltägliches wird zur Herausforderung

„Das Leben als Teenager ist nicht immer so einfach“ – heißt es nicht nur auf dem Buchdeckel. Das muss auch Liv in „Koma21“ feststellen. Die 17-Jährige durchlebt neben dem normalen Wahnsinn des Jugendalltags eben auch noch das sogenannte „Aaschlachvirus“, das seit ihrem 16. Geburtstag zirkuliert und das das Leben aller auf den Kopf gestellt hat.

Anja Di Bartolomeo: Koma21. éditions guy binsfeld 2022, 176 Seiten, 20 Euro.

Doch damit nicht genug. Ihr Schwarm, Robin, sitzt bei seiner Familie in Berlin, die Beziehung zu ihrer besten Freundin Lou ist am Bröckeln und auch ihre Freundschaften zu Cosmo und Philippe werden auf die Probe gestellt. Dann wären da noch ihre nervige Mutter und deren Freund Paul, die Liv in Therapie schicken wollen ... Und nicht zu vergessen: ein Fall sexueller Belästigung, der in die Romanhandlung einleitet.

Vieles wird wie nebenbei beschrieben. Doch es ist der lakonisch, mal nüchterne, mal zynische Erzählton von Liv, der ergreifende Erlebnisse noch härter einschlagen lässt. Tagebuchähnlich – die Daten sind gekennzeichnet – dokumentiert Liv ihr Leben, kommentiert das Geschehen und hält darin ihre ganz persönlichen Gedanken fest.

Heranwachsen in Krisenzeiten

Zwischen diese zeitlich durcheinander gewürftelten Textausschnitte mischen sich Notizzettel, Chatverläufe, poetische Texte sowie Illustrationen – gezeichnet von Giulia Helminger, der Tochter der Autorin. Diese dienen nicht nur der Auflockerung des Leseflusses, sondern haben auch eine unterstützende Wirkung: Sie unterstreichen Livs Aussagen, Erlebnisse sowie ihre Sorgen und Gefühle. Und die fahren tagein, tagaus Achterbahn.

„Koma21“ ist ein chaotisches Sammelsurium an durchwachsenen Erlebnissen, genauso wie das reale Leben einer 17-Jährigen.

Da „Koma21“ aus der Perspektive der jugendlichen Protagonistin erzählt ist, sind Jugendwörter oder jugendlicher Slang keine Seltenheit. Das wirkt größtenteils authentisch, stellenweise allerdings forciert und zu gestelzt. Dennoch trifft Anja Di Bartolomeo den Ton der Jugend, weiß deren Nöte in Zeiten eines weltweiten Ausnahmezustands in die Coming-of-Age-Geschichte eines Luxemburger Teenagers zu packen.

Zwar kommt manches etwas übertrieben, gar etwas unverständlich daher, wie diese Art metaphorische Blase (lux. „Bull“), die immer wieder auftaucht, wenn Livs Gefühle hochkochen und in die sie sich dann zurückzieht. Dennoch gelingt es der Autorin, das Porträt einer sich von allem und jedem im Stich gelassenen Jugendlichen zu zeichnen. Äußerungen wie „Ech wëll net heem, ech wëll just eraus aus deem Theater hei, erof vun där Bün, op där et keng Roll fir mech gëtt ...“ zeugen von enormer Aussagekraft.

Chaotisches Sammelsurium

Anja Di Bartolomeo schildert in „Koma21“ das Porträt der heranwachsenden Liv. Eine Jugendliche mit eine ganzen Reihe von Sorgen und Nöten. Foto: éditions guy binsfeld

Es sind die alltäglichen, normalen Probleme von Jugendlichen, die in Krisenzeiten noch verstärkt werden. Zwischen verpassten Chancen, dem ersten Verliebtsein, pubertärer Wut und einem sozial einschränkenden Virus: „Koma21“ ist ein chaotisches Sammelsurium an durchwachsenen Erlebnissen, genauso wie das reale Leben einer 17-Jährigen.

Ein literarisches Meisterwerk ist der Roman nicht – Erwachsene könnten sich bei der Lektüre sogar etwas langweilen. Doch sind gerade die keinesfalls das Zielpublikum, obwohl sich dann manch einer nach dem Lesen vielleicht besser in die Situation junger Menschen hineinversetzen kann. Vielmehr richtet sich das Buch an Heranwachsende selbst und wird dort hoffentlich großen Anklang finden. Als Schullektüre würde sich der luxemburgische Roman allemal eignen.

