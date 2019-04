Kolléisch im Rückblick: 3276 Gramm Geschichte(n)

Der ehemalige Direktor Jos Salentiny legt eine zweibändige Rückschau auf die Geschichte(n) des Kolléisch vor.

Über drei Kilogramm wiegt der zweibändige Opus, mit dem Jos Salentiny sich von seinem Kolléisch verabschiedet: In den imposanten Büchern stecken nicht nur 200 Jahre Geschichte des Athénée – sondern auch viel Arbeit, Liebe und Herzblut. Der ehemalige Direktor über strenge Ansprüche, offene Hintertüren und die Farbe Orange.

Zwei in edle, orangefarbene Leinen gebundene Buchbände, auf deren Deckel „De Kolléisch 2017“ I bzw. II prangt. Und was sich hinter dieser eleganten Aufmachung verbirgt, ist alles andere als 200 Jahre trockene Geschichte: Auf 572 Seiten – 3 276 Gramm schwer – werden unterschiedlichste Aspekte einer schulischen Institution beleuchtet, die Generationen von Luxemburger Schülern und so zweifelsohne auch ein Stück weit das Land selbst geprägt hat.



Dabei gelingen bei der thematischen Zusammenstellung, für die der ehemalige Direktor Jos Salentiny verantwortlich zeichnet, zwei Kunststücke: Zum einen, historische Fakten gleichberechtigt mit einer menschlichen Dimension zu verbinden; zum anderen, keine verklärende Nostalgie Überhand gewinnen zu lassen ...