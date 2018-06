Koerich: Renaissance einer Wasserburg

Luxemburg zählt viele Burgen, die kultureller und touristischer Mittelpunkt ihrer Gegend sind. Daher ist es keine Überraschung, dass sich ebenfalls die Koericher viel von der architektonischen Aufwertung der einstigen Wehranlage versprechen.

Dieser Artikel erschien in der Télécran-Ausgabe am 13. Juni. Die neue Ausgabe erscheint am 20. Juni (siehe nachfolgendes Cover).

Von Dan Michels



Zwar hat der Zahn der Zeit heftig genagt, dennoch dominieren noch heute die historischen Gemäuer unübersehbar das Zentrum der Ortschaft ...