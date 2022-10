Erst hält König Felipe eine Rede, dann schlendert er mit Königin Letizia durch den Gastland-Pavillon. Die größte Buchmesse ist eröffnet.

Frankfurter Buchmesse

Königspaar kommt mit 600 Büchern in der Sprache Cervantes

Erst hält König Felipe eine Rede, dann schlendert er mit Königin Letizia durch den Gastland-Pavillon. Die größte Buchmesse ist eröffnet.

Frankfurt. Ehrengast Spanien präsentiert sich auf der Frankfurter Buchmesse bunt und modern. Im Gastland-Pavillon laden interaktive Installationen dazu ein, Sprache und Literatur spielerisch kennenzulernen. Am Eröffnungsabend kam hoher Besuch: König Felipe VI. (54) und Königin Letizia (50). „Was hier geschieht, was man hier sehen und hören kann“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, „das hat eben so große Bedeutung, dass König und Königin uns die Ehre geben und heute bei der Eröffnung gerne dabei sein wollten“.



„Es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen“, sagte der Monarch bei der feierlichen Eröffnung vor Hunderten internationalen Gästen. Es sei eine Ehre, dass Spanien erneut eingeladen sei, seine Literatur, seine Sprachen und seine „sprühende Kreativität“ zu zeigen - in diesem „europäischen und kulturellen Schaufenster“. Frankfurt war vor 31 Jahren bereits einmal Gastland gewesen. Die Wertschätzung für Bücher sei in der spanischen Gesellschaft tief verwurzelt, sagte der König.

Das spanische Königspaar ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. In Frankfurt wurde es nicht vom Stadtoberhaupt empfangen: Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) stand am Morgen wegen Korruptionsvorwürfen als Angeklagter vor Gericht. An diesem Mittwoch geht es für das Königspaar weiter mit Kultur: Nach einem Messebummel ist ein Termin im „Instituto Cervantes“ geplant, das die spanische Kultur und Sprache im Ausland fördert. Später steht die Europäische Zentralbank auf dem Programm.

Spanien ist für Buchschaffende ein wichtiger Markt: 2021 wurden in Spanien knapp 80.000 Titel neu veröffentlicht, 600 Neuerscheinungen in deutscher Übersetzung werden im Gastland-Pavillon präsentiert. Rund 200 Köpfe zählt die spanische Delegation auf der Buchmesse, darunter Irene Vallejo und Antonio Muñoz Molina, die zur Eröffnung die literarischen Festreden hielten. 320 Aussteller präsentieren sich auf der Messe, 50 Veranstaltungen sind in Frankfurt geplant.

Die Buchmesse ist das Gegenmodell zu einer Echokammer. Direktor der Buchmesse Juergen Boos

Steinmeier sagte in seiner Eröffnungsrede, er freue sich schon „auf den Stapel neuer spanischer Literatur, der in meinem Wintergarten angewachsen ist“. Buchmesse-Direktor Juergen Boos betonte auf der Pressekonferenz am Morgen die Mehrsprachigkeit Spaniens: Ein Viertel der angereisten Autorinnen und Autoren schreibe in einer anderen Sprache, sagte er - also auf Katalanisch, Galicisch oder Baskisch. Er betonte zudem, die Messe solle gerade in Zeiten der Krise ein Ort der Debatte und des Miteinanders sein. Es gehe darum, den demokratischen Diskurs zu stärken, Diversität eine Bühne zu geben und kontroverse Themen im gegenseitigen Respekt zu verhandeln. „Die Buchmesse ist das Gegenmodell zu einer Echokammer“, sagte Boos.

Raum für den friedlichen demokratischen Austausch Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Spannungen abzubilden, sei eine der Kernaufgaben der Branche, so der Messe-Direktor. Nur so könne man einer vergifteten Debattenkultur entgegenwirken, den demokratischen Diskurs stärken und Diversität eine Bühne geben. Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sprach von einem „Kulturereignis für Völkerverständigung“. In einer Welt, in der immer tiefere Gräben entstünden, werde Raum für friedlichen demokratischen Austausch geschaffen.

Die 74. Frankfurter Buchmesse findet nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen wieder ohne größere Auflagen statt. Angemeldet sind den Angaben zufolge rund 4000 Aussteller aus 95 Ländern.

Jedes Gastland präsentiert sich traditionell mit einem Pavillon auf der Buchmesse. Spanien bedient sich dabei modernster Technik: Eine riesige LED-Wand reagiert auf Berührungen, in einem Labyrinth aus Stoffbahnen wabern Worte durch den immersiven Raum. Tablets machen Vorschläge für die Übersetzung unübersetzbarer Redewendungen, Mikrofone verwandeln Sprache in bunte Bilder. Roboterarme schreiben an einem unendlichen Gedicht, das ins All gesendet wird, ein Drucker verwandelt Schrift in für Blinde in eine haptisch erfahrbare Form.

Danach kann man auf einer riesigen bunten Schaumstoffschlange ganz analog ein Buch zur Hand nehmen. „Sprühende Kreativität“ haben die Spanier ihren Gastlandauftritt überschrieben - und Wort gehalten. dpa