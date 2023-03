Wer spontan Lust hat, kann sich in "Alpha Centauri" in die weiten Welten des Universums vortasten.

Kultur 1

Kinderprojekt der Philharmonie

Klangreise für Konzertneulinge

Daniel CONRAD Wer spontan Lust hat, kann sich in "Alpha Centauri" in die weiten Welten des Universums vortasten.

Normalerweise sind die Tickets für die Kinderprojekte der Philharmonie längst ausverkauft. Doch manchmal gibt es sie: die Fundstücke, bei denen selbst noch ein spontaner Besuch möglich ist. Und eigentlich ist es verwunderlich; denn allein das Bühnenbild mit seiner aufwendigen Technik wäre schon ein Hingucker am 18. und 19. März an sich.

Doch das Team hinter „Alpha Centauri“ traut es sich zu, Kindern zwischen 9 und 12 Jahren eine musikalische Reise der besonderen Art in deutscher Sprache zu liefern. Es geht in ein unbekanntes Sternensystem - und die mitreisenden Astronautinnen und Astronauten dürfen sich fragen: „Wie klingt es am Ende des Universums? Und wie klingt das Ende des Universums selbst? Klingt es überhaupt? Kann man dort etwas hören? Welche Klänge nehmen wir mit ans Ende des Universums? Wie können wir Klänge überhaupt mitnehmen?“

„All diese Fragen sind rein hypothetisch. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem man am Ende des Universums erwacht. Unser Protagonist ist am Ende des Universums, in einer fernen Galaxie gestrandet“, gibt die Philharmonie einen ersten Einblick. Unter anderem ist bei der Eigenproduktion des Konzerthauses Johann Wolfgang Lampl als Schauspieler und Texter dabei. Larisa Faber stellt ihre Stimme zur Verfügung und das Jerusalem Duo (Andre Tsirlin, Saxofon, und Hila Ofek, Harfe) spielen live. Für die Regie sorgt Christian Thausing. Mehr zu den Veranstaltungen am 18. bzw. 19. März gibt es unter www.philharmonie.lu.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.