Geschichten zum Eintauchen

„Kläng, Wieder, Gesang, Geschichten a Musek“

Daniel CONRAD Luisa Bevilacqua, Betsy Dentzer und Claire Parsons tun sich zusammen und entwickeln einen Erzählabend für Erwachsene.

„3 Fraen, 3 Stëmmen, 3 Weeër eng Geschicht z’erzielen … Op lëtzebuergesch & franséisch. Déi zwou Erzielkënschtlerinnen Luisa Bevilacqua a Betsy Dentzer treffen op d’Claire Parsons, Jazzsängerin a -musekerin“; auf den ersten Blick erscheint das nach einem Klischee. Erzählveranstaltungen mit Betsy Dentzer und zwei anderen Künstlerinnen? Das ist doch Kindertheater! Aber eben genau das ist dieser Abend unter dem Titel „Stories & Sounds“ im Marnacher Cube521 nicht.

Luisa Bevilacqua, Betsy Dentzer und Claire Parsons bestreiten den Theaterabend nicht allein - auch das Publikum hilft mit. Foto: Erzielkonscht a.s.b.l.

Schon die Uhrzeit der Veranstaltung am Samstag, dem 6. Mai, hätte einen Hinweis geben können: Denn um 20 Uhr sollten die Sprösslinge ja eigentlich schon auf dem Weg in Richtung Bett sein. Und dazu ist klar, dass die Erwachsenen diesmal die Zielgruppe von Dentzer, Bevilacqua und Parsons sind.

Stück für Stück sollen sich die Besucherinnen und Besucher tiefer in ein Erzähl-Abenteuer hineinbegeben, das sie gemeinsam mit den drei Künstlerinnen live entwickeln. „Wir müssen schon auf das reagieren, was das Publikum uns liefert. Es hat viel mit Improvisation zu tun. Es ist ein ,gemeinsam in dem Moment sein’“, sagt Claire Parsons, die dann sogar die Musik live an die Stimmungen der sich entwickelnden Erzählung anlehnt. Oder wie es die Ankündigung beschwört: „Ee Sprong an d’kaalt Waasser, en Experiment, ee Faass ouni Buedem voller Pläséier um Spill, an deem alles méiglech ass… an nach villes méi.“

Einzigartige Abende dank der Improvisation

Die Jazzerin und die beiden Erzähltheaterspezialistinnen haben schon zwei Mal das Projekt vor und mit dem Publikum live „erarbeitet“. Vieles entsteht dabei ganz spielerisch und soll auch das Publikum überraschen. Eine erste Spur in das Abenteuer oder die erzählerische Grundlage soll es dann auch nicht geben. „Besonders schön war, dass wir eigentlich bei der gleichen Grundlage ganz unterschiedliche Ergebnisse bekamen. So wird dann auch ein solcher Abend nicht nur für das Publikum, sondern auch für uns absolut einzigartig“, betont Parsons im Gespräch.



Das klingt so technisch, dabei ist das Ganze ein großer Spaß. Spielerisch werden die Zuschauer dazu animiert, ihre Ideen in den Raum zu werfen. „Und das wirft manchmal in einer Sekunde zur nächsten die Geschichte in eine neue Richtung, die Storyline bekommt einen Dreh, mit dem selbst wir nicht gerechnet haben“, sagt Parsons.

Neue Horizonte über die Beteiligung

Aber sind denn Erwachsene noch mit diesem Spiel um Erzählungen und Gedankenreisen vertraut? „Die Erwachsenen sind vielleicht nicht mehr so gewohnt, sich auf diese Art etwas erzählen zu lassen. Aber man darf sich fallen lassen und genießen, oder auch einhaken und mitmachen. In der Gruppe wirkt es dann auch anders, als wenn man etwas liest. Hier wird interagiert; und das macht gerade auch in einem kleineren Kreis unglaublich Spaß. Vielleicht ist es dann nicht die ganz eigene Erzählung, wie man sie sich gedacht hat, aber durch die Idee eines anderen kommen plötzlich Facetten einer Figur zum Vorschein, die einen neuen Sinn ergeben, einen neuen Blick wagen und faszinieren. Man erweitert so zum Teil ganz unbewusst seinen eigenen Horizont. Und das sehe ich gerade als Erfahrung bei Erwachsenen als sehr wichtig an“, sagt die Sängerin.

Kreative Impulse und überraschende Wendungen ist Parsons aus dem Jazz durchaus gewohnt – und doch ist es etwas ganz anderes: „Normalerweise passe ich mich in einer Jazz-Combo musikalisch ein und hier ist es ein Anpassen an die Wörter – und das ist für mich als Künstlerin auch sehr spannend. Ich werde anders gefordert. Und es ist auch nicht so wie bei einer musikalisch begleiteten Lesung. Hier kann die Handlung und die Schauspielerei so schnell wechseln, dass ich schon sehr aktiv mitgestalten muss“, sagt die Musikerin.

Es braucht Flexibilität und Können

Und das geht alles ohne Vorbereitung? Was so leicht aussieht, braucht zumindest eine Flexibilität, die auf ausreichend Können und Talent beruht. Oder wie der deutsche Showmaster Rudi Carrell als Grundprinzip für die Bühnenarbeit einmal gesagt haben soll: „Du kannst nur dann etwas aus dem Arm herausschütteln, wenn du vorher etwas hineingetan hast“. Es braucht sicher so etwas wie einen Spannungsbogen, eine Dramaturgie, damit der Abend auch seine Spannung hält? „Es gibt schon eine Art Wegweiser, einen roten Faden, der aber auch genügend Spielraum lässt. Die Ergebnisse der Spiele und mögliche Abzweigungen lassen sich verzahnen – mehr will ich aber nicht verraten“, gibt sich Parsons verschwörerisch.

Karten (26 Euro, 12 Euro erm.) für den Abend „Stories & Sounds“ gibt es auf der Cube521-Website oder bei Luxembourg-Ticket unter Tel. 47 08 95-1.

