Kultur 4

Kinowoche: Die Monster sind überall

Marc THILL Monster auf der Leinwand, die richtigen, die kriminellen und die der Konzertbühne. Die neuen Filme der Woche.

Ach wenn die Menschheit wiedermal mächtig in Gefahr ist, eine philosophische Schiene fährt der Film „Godzilla 2 – King of the Monsters“, der diese Woche in den Luxemburger Kinos anläuft, nicht. Dieser Streifen ist für die Produzenten Warner und Legendary Pictures nicht mehr als ein beliebiger Baustein zur Schaffung eines neuen Filmuniversums, des so genannten „MonsterVerse“. Spielt der Zuschauer mit, dann werden noch weitere Filme folgen. „Godzilla 2 – King of the Monsters“ bringt schon mal eine ganz neue Horde an Monstern in Fahrt – neben dem mächtigem Godzilla und der legendären Mothra auch noch das fliegende Ungeheuer Rodan und deren ultimativer Erzfeind King Ghidorah. Sie alle wetteifern um ihre Vorherrschaft und bedrohen dabei die Menschheit in ihrer Existenz.



Ein ganz anderes Monster, ein Titan der Konzertbühne, Sir Elton John, kommt ab Mittwoch auch auf die Luxemburger Kinoleinwand. „Rocketman“ zeichnet den Weg des Musikers nach, der vom elfjährigen, aufstrebenden Pianisten zum heutigen Weltstar aufsteigt. Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte das Werk Premiere. Im Publikum: Elton John „himself“. Ihm flossen die Tränen. Seit 2011 wurde an dieser Geschichte geplant. Drehbuchautor Lee Hall hatte über viele Jahre eng mit dem Künstler zusammengearbeitet. Daraus ist ein farbenfrohes Musical geworden, das die wichtigsten Momente aus der Karriere des Künstlers musikalisch illustriert.

Mit „Sibyl“ hat ein weiterer Cannes-Streifen diese Woche Luxemburg-Premiere. Der Thriller von Justine Triet erzählt, wie die frustrierte Psychotherapeutin Sibyl zu ihrer ersten Leidenschaft, dem schreiben, zurückkehrt und dabei die Patientin Margot, eine aufstrebende, aber nervlich zerrüttete Schauspielerin, als Quelle der Inspiration ausnutzt.



Und noch ein letzter Film, der neu ins Kinoprogramm reinrutscht: „La terra dell’abbastanza“, ein Film über Kriminalität und über die Mafia – ein weiteres Monster. In der Geschichte geraten zwei Jugendliche in einen Sog aus Gewalt, Drogen und Prostitution, und ein Randbezirk Roms wird zum Vorhof der Hölle.

