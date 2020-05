Die Kinos Luxemburg können ab Freitag ihre Türen wieder öffnen, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Montag. Die Kinobetreiber wollen sich jedoch Zeit lassen.

Kinos gehen erst am 17. Juni an den Start

Thierry HICK Die Kinos Luxemburg können ab Freitag ihre Türen wieder öffnen, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Montag. Die Kinobetreiber wollen sich jedoch Zeit lassen.

Lange mussten sie wegen der Covid-19 Krise geschlossen bleiben. Nun können die Kinosäle ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Entscheidung wurde am Montag vom Regierungsrat getroffen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die Betreiber von Kinepolis, Caramba und CDAC am Dienstag mitgeteilt, dass die Kinosäle erst am 17. Juni die Zuschauer wieder empfangen werden. Um sich für den Neustart vorbereiten zu können, wolle man sich die nötige Zeit nehmen, heißt es im Presseschreiben. Absolute Priorität sie, die Gesundheit der Besucher und des Personals zu gewähren.

In den nächsten Tagen wird ein Protokoll mit angemessenen Hygienmaßnamen und Distanzierungsregeln zwischen den Kinobesuchern erarbeitet.

Autokino Mamer: Kultur trotz Covid 19 Auftakt mit "The Gentlemen": Die Gemeinde Mamer hat ihr Autokino gestartet - hier ein Video vom ersten Kinoabend vor Ort.

Wie die Programmierung der Kinos aussehen soll, wird in dem Presseschreiben nicht erwähnt. Für die Auswahl ihrer Filme, sind die Luxemburger Kinobetreiber an ausländischen Verteilern gebunden. Solange die Lage sich in manchen Ländern - vor allem Belgien - nicht geklärt hat, ist zur Zeit noch schwer zu sagen mit welchen Produktionen die Zuschauer ab dem 17.Juni rechnen können.

In der Zwischenzeit können sich die Kinofans auf das Angebot des Auto-Kino in Mamer freuen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.