Neu im Kino

Kinokühle im Hitzesommer

Daniel CONRAD Drei Filme starten in den gut klimatisierten Kinosälen in dieser Woche. Mit dabei: ein neuer Pixar-Streifen und Frisches von Jennifer Lawrence.

Einmal der drückenden Hitze entkommen und sich entspannt zurücklehnen? Das geht in Luxemburgs Kinosälen. Dazu gibt es natürlich auch ganz frisches Material für die Genrefans – ob für Familien oder Erwachsene. Drei Neuvorstellungen sind es in dieser Woche.

Elemental

Was hat man früher den Pixar-Streifen entgegengefiebert? Was würde jetzt das breite Publikum und die Fachleute in Staunen versetzen? Etwa ein neuer Toy-Story-Durchbruch? In 110 Minuten will der Regisseur Peter Sohn ab dieser Woche mit „Elemental“ versuchen.

In Element City leben viele Wesen aus den vier Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer zusammen. Doch das schlagfertige Feuermädchen Ember Lumen und der lässige Wasserjunge Wade Ripple können zunächst nicht viel miteinander anfangen. So etwas wie Freundschaft scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Feuer und Wasser zusammen, wie soll das funktionieren?

Doch dann verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander. Dabei merken sie, dass sie vielleicht doch viel mehr gemeinsam haben, als sie anfangs dachten – und dass es um mehr geht als nur Freundschaft. Vielmehr sprühen zwischen den beiden im wahrsten Sinne des Wortes die Funken. Das Abenteuer für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters ist das perfekte Sommerkino.

Le Jeune imam

Der 14-jährige Ali ist ein Teenager auf Abwegen. Seine alleinerziehende Mutter sieht keinen anderen Ausweg, als ihn in ein Dorf in Mali zu schicken, um seine Ausbildung abzuschließen. Zehn Jahre später kehrt Ali zurück. Trotz der Zweifel seiner Mutter wird er zum Imam.

Von allen geliebt und von seinen Erfolgen angetrieben, beschließt Ali, den Gläubigen dabei zu helfen, den Traum eines jeden Muslims zu verwirklichen: die Pilgerfahrt nach Mekka. Mit „Le Jeune imam“ bekommt Abdulah Sissoko seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm, der auf realen Gegebenheiten basiert. Vor kurzem war er in „Athena“ (auf Netflix verfügbar) zu sehen, einem weiteren schockierenden Film über die Banlieues unter der Regie von Romain Gavras.

No Hard Feelings

Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence tastet sich als Hauptdarstellerin und Produzentin in die Komödie vor. Als Uber-Fahrerin Maddie ist sie vom Pech verfolgt. Ihr Ex-Freund pfändet ihr Auto – nun droht der Verlust ihres Elternhauses und der finanzielle Bankrott. Doch dann entdeckt sie ein verlockendes Job-Angebot: Ein 19-Jähriger soll endlich auf die Spur kommen und das Leben und seine „Freuden“ kennenlernen.

