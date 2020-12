Kinokritik: „De Buttek“

Am Mittwochabend zeigt RTL Televisioun um 20 Uhr "De Buttek" - eine Momentaufnahme im Leben von zwölf Schauspielern von Luc Feit und Guy Helminger.

Ein einsames Bistro, zwei Kunden an der Bar, beide mit leerem Blick. Der Wirt wirkt müde und gelangweilt. Die Kamera nimmt sich etwas Zeit, so als müsste der Film noch einmal tief Luft holen, bevor die Schauspieler so richtig loslegen dürfen.

Ein gedämpftes Surren ist zu hören, vielleicht das eines Kühlschranks ...