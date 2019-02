Sieben neue Filme locken ab diesem Mittwoch in die Kinosäle. Einen Überlick, was anläuft und alle Trailer der neuen Starts auf einen Klick gibt es in der Kinowoche.

Kultur 7

Kinofilme für Herrscher und Rächer

Sophia SCHÜLKE Kostümdrama, Polit-Biopic, Reise in die Zukunft oder Pferdeabenteuer: Mit sieben neuen Filmen steht der Kinoliebhaber ab diesem Mittwoch vor einer bunten Auswahl. Zwei der am meisten erwarteten Streifen sind „Vice“, die filmische Biografie des Politikers Dick Cheney, und „Mary Queen of Scots“ über den Machtkampf zweier Königinnen.

In Luxemburgs Kinos starten an diesem Mittwoch zwei der am meisten erwarteten Streifen: „Vice“ versteht sich als filmische Biografie des US-amerikanischen Politikers Dick Cheney.

„Mary Queen of Scots“ wiederum entfaltet den historischen Machtkampf zwischen Königin Elizabeth I. und Schottlands Regentin Maria Stuart im 16. Jahrhundert auf der großen Leinwand.

Für „Vice“ schlüpfte Oscar-Preisträger Christian Bale in die Rolle des umstrittenen Cheney, der in republikanischen Regierungen die Politik der USA mitprägte und unter Nixon seine politischen Lehrjahre absolvierte.

Der Blick auf das Filmjahr 2019 Zwischen Udo-Jürgens-Gedächtnis, wiedererwachten Spielzeug-Helden und einem neuen Star Wars-Teil: das neue Kinojahr kündigt sich bereits mit einigen Hits an.

Als Vizepräsident von Bush Jr. wird ihm entscheidende Einflussnahme auf den Kampf gegen den Terrorismus nachgesagt. Regisseur Adam McKay („Land of the Lost“ , „Ant-Man“) schrieb die Rolle extra für Bale, welcher damit einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller gewann.



Auch der Historienfilm „Mary Queen of Scots“ ist mit Saoirse Ronan (Golden Globe für „Lady Bird“) und Margot Robbie („I, Tonya“) prominent besetzt.

Der Film inszeniert die Rivalität zwischen Königin Elizabeth I. und Schottlands Regentin Maria Stuart aus dem 16. Jahrhundert als prächtig ausgestattete Geschichtsstunde.



In dem Actionthriller „Cold Pursuit“ hingegen schreitet Liam Neeson erneut als Rächer zur Tat. Diesmal geht es darum, die Ermordung seines Film-Sohnes durch einen Drogenboss zu vergelten.

Kuscheliger wird es, wenn Mark Wahlberg mit seiner Film-Frau Rose Byrne relativ spontan drei halbwüchsige Kinder mit Latino-Wurzeln adoptiert: „Instant Family“ bricht eine Lanze für Familienbande.

In der Komödie „Jusqu’ici tout va bien“ verfrachtet der franko-algerische Regisseur Mohamed Hamidi seinen Star Gilles Lellouche als Geschäftsmann vom schicken Pariser Zentrum in die Banlieue.

Gut, dass der junge Samy dem Anzugträger dort zur Seite steht.



Wie wiederum soll ein kleines Kind damit klarkommen, dass ihm die Eltern ein Geschwisterchen vorsetzen? Fantasievolle Lösungsvorschläge bietet der Animationsfilm „Mirai No Mirai“.

Von der Freundschaft zwischen einer Vollwaise und einem traumatisierten Hengst hingegen erzählt der einfühlsame Jugendfilm „Ostwind – Aris Ankunft“.

Es ist bereits der dritte Teil der deutschen Jugendfilm-Reihe.



Das komplette Kinoprogramm auf www.wort.lu und auf den Kinoseiten 29-31 der aktuellen Mittwochsausgabe.