Bei den 75. Filmfestspielen in Cannes ist Luxemburg gleich mit fünf Produktionen vertreten.

Luxemburg bei den Filmfestspiele- Cannes

Kino-Sturmangriff auf die Croisette

Daniel CONRAD Bei den 75. Filmfestspielen in Cannes ist Luxemburg gleich mit fünf Produktionen vertreten.

Das ist ein Paukenschlag: Wie der Luxemburger Filmfund am späten Abend des 21. April mitteilte, haben es insgesamt fünf Produktionen mit Bezug zur Szene des Großherzogtums in die Festivalreihen der 75. Filmfestspiele in Cannes geschafft: Bereits bekannt war, dass „Corsage“ - eine Produktion der Samsa Film von der Regisseurin Marie Kreutzer - mit Vicky Krieps als Kaiserin Sisi in die Reihe „Un certain regard“ aufgenommen wurde.

Vicky Krieps en lice avec la coproduction luxembourgeoise «Corsage» Le film coproduit par Samsa Luxembourg a été sélectionné dans la catégorie «Un certain regard».

Genau in diese Festivalreihe sind nun auch die Produktionen „Plus que jamais“ (Samsa Film) und „Harka“ (Tarantula Luxembourg) eingeladen worden. Das ist zwar nicht der Hauptwettbewerb, aber eines der wichtigsten Foren der Festspiele.

„Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu'on attend pour être heureux?“ wird offiziell als „Séance spéciale“ gezeigt und „Rebel“ ist als „Séance de minuit“ beim Festival dabei.

Sein letzter Filmdreh an der Seite von Vicky Krieps Samsa-Produzenten zutiefst erschüttert: Gaspard Ulliel war Teil der Luxemburger Filmkoproduktion „Plus que jamais“.

„Plus que jamais“ wurde von Jani Thiltges (Samsa Film) koproduziert und entstand in der Regie von Emily Atef. Der Film ist eine Koproduktion zwischen Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Norwegen. Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps spielt darin - ebenfalls wie in „Corsage“ - die Hauptrolle an der Seite des französischen Schauspielers Gaspard Ulliel, der im Januar dieses Jahres verstorben ist.

„Harka“ wurde von Donato Rotunno (Tarantula Luxemburg) koproduziert und von Lotfy Nathan inszeniert. Der Film ist eine Koproduktion zwischen Frankreich, Tunesien, Luxemburg und Belgien.



„Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?“ - koproduziert von Lilian Eche und Christel Henon (Bidibul Productions) und in der Regie von Amandine Fredon und Benjamin Massoubre - entstand ganz nach dem berühmten Werk von René Goscinny und Jean-Jacques Sempé. Der Animationsfilm ist eine Koproduktion zwischen Frankreich und Luxemburg und der erste animierte Spielfilm, der Jean-Jacques Sempés Zeichnungen auf der Leinwand zum Leben erwecken wird.

„Rebel“ wurde von Jesus Gonzalez (Calach Films) koproduziert und von Adil El Arbi und Bilall Fallah inszeniert. Der Film ist eine Koproduktion zwischen Belgien, Frankreich und Luxemburg, in dem die beiden luxemburgischen Schauspieler Tommy Schlesser und Nassim Rachi zu sehen sind.

Besonders wichtig sind die Nominierungen auch für die vielen technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter den Kulissen. Ob beim Kostümbild, der Maske, den Animationen, der Tonproduktion und vielem mehr - in den internationalen Produktionen können sich Luxemburger Filmschaffende beweisen und wiederum so als Aushängeschild für die professionellen Produktionsbedingungen und den Filmstandort Luxemburg werben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.