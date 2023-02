Der Jugendfilm um eine junge Astronomin und ihren turbulenten Roadtrip ist ein absoluter Filmtipp.

„Mission Ulja Funk“ im Kino

Kinder müssen Grenzen sprengen dürfen

Was hat dieser Film, der unter anderem mit Luxemburger Hilfe von Samsa Film und dem Film Fund im Großherzogtum entstand, nicht alles schon an Geschichte machen können – und doch kommt „Mission Ulja Funk“ jetzt erst ganz offiziell in die Luxemburger Kinos. 2019 gedreht, 2021 ausgewählt für die Jugendwettbewerbsreihe der Berlinale, später vielfach auf Kinder- und Jugendfilmfestivals prämiert. Unter anderen konnte er den wichtigen „Goldenen Spatz“ erringen, der von Kindern an neustes Kino- und Fernsehschaffen vergeben wird.

Das zeigt: Bei der Zielgruppe kommt der Debüt-Langspielfilm von Regisseurin Barbara Kronenberg mit seiner ungewöhnlichen Filmsprache zwischen hartem Kommentar an den Grenzen in den Köpfen, den Scheinheiligkeiten von Erwachsenen und viel Humor bereits richtig gut an. Und endlich gibt es nach den Corona-Beschränkungen und den Festivals auch die Möglichkeit, den Film auf der großen Leinwand zu entdecken.

Ein Film, der Mut macht

Und auch wer den Film als nicht mehr ganz so junger Mensch gesehen hat, hat durchaus mitgefiebert. Denn in dem turbulenten Road-Movie kämpft die junge Nachwuchswissenschaftlerin Ulja um ihren großen Traum, in Belarus den Absturz eines von ihr entdeckten Meteoriten live zu erleben. Dass die Reise dorthin schon daran scheitern könnte, dass Belarus seine Grenzen zur EU hermetisch abriegelt, ist nur eine Facette.

Auch andere Hindernisse stehen im Weg – die Armut der Familie, aber insbesondere die Freikirchengemeinde und das konservative Werte- und Weltbild von Gemeindepastor Brotz - gespielt von Luc Feit - und ihrer Oma Olga.

Die beiden wollen nicht nur nach dem Astronomievortrag von Ulja deren wissenschaftliche Ambitionen ausbremsen. Schlimmer noch: Hinter dem Rücken der Gemeinde hat der Pastor ganz weltliche Interessen an Macht und Geld, die nach und nach zum Vorschein kommen. Hilfe für die Reise nach Belarus scheint nicht in Sicht; bis Ulja ihren Klassenkameraden Henk, der schon Auto fahren kann, einspannt – auch wenn sie ihn eigentlich nicht mag.

Der Roadtrip – mit einem Leichenwagen, einem ausgetickten Huhn, und verfolgt von der Familie sowie dem Gemeindechor inklusive Pastor – hat unglaublich viele Nuancen an Befreiungsschlägen, junger Cleverness, kleinen Geschichten im großen Ganzen und frischem Mut. Prädikat: mehr als sehenswert für die ganze Familie.

