Viraler Hit KI-generierter Song von Drake und The Weeknd erobert das Netz

Seit zwei Tagen kursiert ein KI-Duett von Drake und The Weeknd im Internet. Als erstes aufgetaucht ist „Heart on My Sleeve" auf TikTok.

(Reuters) - Nachdem Drake sich über ein KI-Cover von Ice Spices „Munch“ geäußert hat, ist eine von künstlicher Intelligenz generierte Zusammenarbeit von Drake und The Weeknd bei TikTok viral gegangen. Drake teilte einen Clip des Munch-Covers in seiner Instagram-Story und schrieb: „Das ist der letzte Strohhalm KI.“

Das KI-Duett „Heart on My Sleeve“ von Drake und The Weeknd wurde vor zwei Tagen von einem User namens „ghostwriter977“ auf TikTok veröffentlicht. Wer sich hinter dem Account verbirgt ist bislang nicht bekannt.

Auf Twitter wurde der Song bereits über 4,8 Millionen Mal aufgerufen.

Laut dem Anwalt für Musik- und Urheberrecht Alexander Ross, hätten die Macher des KI-Tracks möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen. „Sie haben einen Teil der Aufnahme gestohlen und ihn verbreitet. Da gibt es alle möglichen Gründe für ein Vertragsverletzungsverfahren“, so Alexander Ross.

