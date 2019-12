Vom „Art Contemporain du Grand-Duché de Luxembourg“ zum ARC: Der Kënschtlerkrees begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

Kultur 5 4 Min.

Kënschtlerkrees ARC feiert 60 Jahre vielfältige Kunst

Sophia SCHÜLKE Vom „Art Contemporain du Grand-Duché de Luxembourg“ zum ARC: Der Kënschtlerkrees begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

„Die Situation ruhte etwas, wir brauchten neue Mitglieder, neuen Wind, neue Ideen von außen“, so skizziert Serge Koch die Situation des Kënschtlerkrees ARC im Januar 2017. Inzwischen sind beinahe drei Jahre vergangen und in diesem Jahr kann die Vereinigung unter Kochs Präsidentschaft ihr 60. Bestehen sowohl mit einer großen Ausstellung auf Schloss Vianden als auch mit einer stattlichen Anzahl von Mitgliedern begehen.



Mit nunmehr 43 aktiven Künstlern, die praktisch alle Techniken der plastischen Kunst abdecken, wurde im Herbst auf Schloss Vianden eine umfangreiche Ausstellung eröffnet und die Geschichte des ARC anhand eines Buches vorgestellt. Wenig später stieß die Malerin Patricia Lippert als 44. Mitglied zu der Vereinigung.

5 Stellvertretend für die Kunst von derzeit 44 Mitgliedern: Mario Vandivinits Acylgemälde „Végétation“... Foto: Mario Vandivinit

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Stellvertretend für die Kunst von derzeit 44 Mitgliedern: Mario Vandivinits Acylgemälde „Végétation“... Foto: Mario Vandivinit ...Michel Heisbourg mit dem Fotowerk „Colling Tower”... Foto: Michel Heisbourg ...François Besch mit seiner Fotografie „Love is“... Foto: François Besch ...die „Installatioun“ von Reiny Rizzi-Gruhlke... Foto: Henri Goergen ... und die große Herbstausstellung zum 60. Bestehen. Foto: Serge Koch

Koch, welcher der Vereinigung seit dem Jahr 2017 als nun schon fünfter Präsident vorsitzt, hält für die vergangenen zwei Jahre vor allem zwei Erfolge fest: Zum einen konnte der ARC seine Mitgliederzahl von 20 auf mehr als 40 um das Doppelte steigern, zum anderen werden nun statt durchschnittlich zwei Ausstellungen nun vier veranstaltet.

Starke Mudam-Retrospektive um Wojnarowicz Diesen Mann, der 1992 an Aids starb, gelte es, so der Kurator David Kiehl, endlich den Respekt als Künstler zu zollen, den er verdient habe.

„Als die ersten großen Namen zusagten, lockte dies eine ganze Welle weiterer Künstler an“, formuliert es Koch. Doch derzeit sei es erst einmal vorbei mit weiteren Aufnahmen, da es sonst zu kompliziert werde, Ausstellungen, welche zudem viel Aufwand erforderten, zu organisieren. „Man findet keine Räume mehr, die groß genug sind, daher müssen wir sehr viele Anfragen ablehnen“, sagt Koch, fügt aber an, dass man die Tür in absoluten Ausnahmefällen für Neuaufnahmen offen halte. „Künstlerische Qualität ist sehr wichtig, aber auch soziale Fähigkeiten spielen eine Rolle.“

Im Jahr 2000 fand der Kënschtlerkrees, ehemals Art Contemporain, zu seinem derzeitigen Namen ARC. Die Vereinigung hat ihre Position in der Luxemburger Kunstlandschaft längst gefunden und bringt Künstler mit einer großen Vielfalt an Techniken, Stilen, Ideen und Arbeitsweisen zusammen. „Der ARC hat in den vergangenen drei Jahren viele sehr gute Künstler angezogen, welche aber nicht bereits Mitglieder bei anderen Vereinigungen waren, was zu dem Hauptaugenmerk des jüngsten ARC zählt.“

Neue Schauen werden um Live-Performances bereichert

Die Beziehung zum Cercle Artistique de Luxembourg beschreibt Koch, welcher dem CAL seit zweieinhalb Jahren auch als Vize vorsitzt, als ein „freundliches Nebeneinander“ in der Szene.

Schon allein aufgrund der geringeren Mitgliederzahl bewertet Koch den ARC als familiärer, zudem mache auch das strenge Auswahlverfahren für den Salon den Betrieb rund um den CAL etwas straffer. „Der CAL ist eine andere Liga und eine bereits viel länger bestehende Institution“, bilanziert der Vereinspräsident.

Von Mondorf zum neuen Namen

Die Geschichte des Kënschtlerkrees ARC beginnt 1959, als in der Orangerie du Parc Thermal in Mondorf auf Initiative des Diekircher Malers Jacques Zenner die erste Ausstellung organisiert wird. Zwischen 1967 und 1976 veranstaltet CAL-Mitglied Lé Tanson in Mondorf regelmäßige Schauen und wird damit zum eigentlichen Gründervater. In der Folge setzen unter anderem der Maler Ernest Ersfeld und Ariane Winter die Schauen fort.

1993 gibt der Maler Gil Arend dem Kreis einen professionelleren Rahmen: Als Verein ohne Gewinnzweck verfügt der „Art Contemporain du Grand-Duché de Luxembourg“ nun auch über Statuten. Dem ins Leben gerufenen Verwaltungsrat steht Lé Tanson als erster Präsident vor, auf ihn folgen später Roger Koemptgen, Gil Arend, Astrid Koemptgen und Serge Koch. Unterdessen hat der Verein 2000 als ARC einen neuen Namen erhalten.

Schlussendlich könnten aber beide Künstlervereinigungen froh darüber sein, dass es eben verschiedene andere gebe. „Es gibt nur wenige Vereine, welche seriöse Kunst zeigen, der ARC trägt dazu bei, dass viele talentierte Künstler einen festen Platz in der hiesigen Szene sicher haben. Ein einziger Verein kann nicht einige hundert Künstler an sich binden. Daher ist es wichtig, dass es verschiedene Gruppierungen gibt.“

Autor und Maler Carlo Losch verstorben Die britischen Inseln waren Kulisse und Thema seiner Romane und Reiseberichte.

Ab dem Frühjahr stehen dann auch einige Neuerungen an. Pro Ausstellung sollen ein oder zwei Künstler eingeladen werden, die nicht zum ARC gehören, schließlich wolle man kein geschlossener Verein sein. Außerdem ist geplant, ab 2020 in die Schauen eine Live-Performance zu integrieren.

Als Nächstes sind Ausstellungen in der Tetinger Schungfabrik, vom 17. bis zum 26. Januar und im H2O in Oberkorn im April geplant. In Tetingen ist die Performance „CODI – comment faire une belle mer 2019“ von Patricia Lippert zu erwarten.



Dem ARC gehören an: Pissi Adam, Rol Backendorf, François Besch, Chantal Blasen, Dany Blasen, Angelo Brunori, Gérard Claude, Raphael Gindt, Josiane Ginter, Corinne Goetz, Anne-Marie Grimler, Margot Guion, Juliette Haag, Michel Heisbourg, Marina Herber, Florence Hoffmann, Assy Jans, Nora Juhasz, Serge Koch, Astrid Koemptgen, Katarzyna Kot-Bach, Nathalie Lesure, Daniel Mac Lloyd, Jill Michels, Josée Olinger-Proth, Gery Oth, Eva Paulin, Isabelle Pirson, Ania Polfer, Stella Radicati Nicole Rapp, Margot Reding-Schroeder, Milly Richter, Yvette Rischette, Reiny Rizzi-Gruhlke, Ingo Schandeler, Jessica Theis, Günseli Toker, Laurent Turping, Stéphanie Uhres, Mario Vandivinit, Zahrée Veerman, Florin Balaban und Patricia Lippert.

______

www.arcasbl.com