Dudelsäcke, Geigen und Gitarren haben in Düdelingen wieder für tanzbare keltische Musik gesorgt: Der Hauptteil der 22. Ausgabe des Zeltik-Festivals ging am Samstag in Düdelingen über die Bühne.

Keltisches Fest in Düdelingen

Dudelsäcke, Geigen und Gitarren haben in Düdelingen wieder für tanzbare keltische Musik gesorgt: Der Hauptteil der 22. Ausgabe des Zeltik-Festivals ging am Samstag in Düdelingen über die Bühne. Für diese „Celtic Celebration“ hatten sich unter anderem Carlos Núñez, „Celkilt“, „Cúig“ und „Pigeons on the Gate“ angekündigt. Definitiv gute Laune kam mit dem schottischen Sextett „Hò-Rò“ auf, das dafür bekannt ist, zu mitreißendem Folk und rockigen Beats auch Klänge einzustreuen ...

