"The Red Suitcase" ging leer aus, dafür aber wurden Filme gekürt, an denen auch Luxemburger, Narayan Van Maele und Jeff Desom, beteiligt waren.

Kultur 3 3 Min.

Academy Awards

Kein Oscar für Cyrus Neshvad

Marc THILL "The Red Suitcase" ging leer aus, dafür aber wurden Filme gekürt, an denen auch Luxemburger, Narayan Van Maele und Jeff Desom, beteiligt waren.

Einen Oscar zu erhalten, ist für Filmschaffende eine der höchsten Auszeichnungen. Für den Filmemacher aus Luxemburg Cyrus Neshvad wurde der Traum leider nicht wahr. Als in der vergangenen Nacht bei den 95. Academy Awards der Beste Kurzfilm mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, stand der Name „The Red Suitcase“ leider nicht in dem versiegelten Umschlag. Als Bester Kurzfilm wurde „An Irish Goodbye“ von Tom Berkeley und Ross White ausgezeichnet.

Kein Oscar demnach für „The Red Suitcase“ und dessen Filmregisseur Cyrus Neshvad, dafür aber für einen Film, an dessen Produktion auch ein Luxemburger eine Schlüsselrolle eingenommen hat. Narayan Van Maele, ist der Kamermann von „An Irish Goodbye“. Er ist auch der Bruder des Filmemachers Govinda Van Maele, dessen Film „Gutland“ im Jahr 2017 mit dem Lëtzebuerger Filmpräiss ausgezeichnet wurde. Auch bei diesem Film hatte Narayan Van Maele, der in Irland lebt, die Kameraführung.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Enttäuschung bei Cyrus Neshvad? Als guter Verlierer wird er sich darüber freuen, dass sein Film für den Oscar nominiert wurde und sich unter den fünf besten Kurzfilmen weltweit befand. Und dass ein Luxemburger Filmemacher überhaupt zur Oscar-Verleihung nach Hollywood reisen und dort bis zum letzten Moment zittern oder hoffen durfte, das fällt ja schon irgendwie aus der Reihe.

Auch ohne Oscar hat der Film etwas bewirken können

Freuen wird sich der Luxemburger mit iranischen Wurzeln aber auch darüber, dass sein Film auch ohne Oscar ganz bestimmt etwas bewirken konnte - er verweist auf die Unterdrückung der Frauen in seinem Geburtsland. Zehntausende im Iran haben in der vergangenen Nacht versucht, die Oscar-Zeremonie mit geheimen Satellitenschüsseln und spärlichen Internetverbindungen zu verfolgen. Sie und Millionen von Iranern auf der ganzen Welt hielten dem Regisseur Cyrus Neshvad die Daumen für seinen Film „The Red Suitcase“.

„Your short is terrific“, sagt CNN dem Luxemburger Filmemacher Viel „Luxemburg“ bei den Academy-Awards 2023 am Sonntag – nicht nur Cyrus Nashved und sein Kurzfilm „The Red Suitcase“.

Der 18-minütige Film erzählt die Geschichte eines 16-jährigen iranischen Mädchens, das mit einem roten Koffer auf dem Luxemburger Flughafen landet und versucht, einer Zwangsehe mit einem viel älteren Mann zu entkommen. Irans Frauen werden seit Jahrzehnten vom theokratischen Regime unterdrückt.

Jeff Desom darf sich freuen

Der große Gewinner der Oscar-Awards ist der Film „Everything Everywhere All at Once“. An dem Erfolg dieser Sci-Fi-Actionkomödie von Dan Kwan und Daniel Scheinert, die den Oscar des besten Films gewann, darf sich auch ein Luxemburger freuen, Jeff Desom, der darin für die visuellen Spezialeffekte zuständig war.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Schauspielerin Michelle Yeoh gewann den Oscar für die beste Hauptrolle in "Everything Everywhere All at Once". Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Schauspielerin Michelle Yeoh gewann den Oscar für die beste Hauptrolle in "Everything Everywhere All at Once". Foto: AFP Brendan Fraser (Zweiter von rechts), Gewinner des Preises für den besten Hauptdarsteller für "The Whale", und (L-R) Ke Huy Quan, Gewinner des Preises für den besten Nebendarsteller, Michelle Yeoh, Gewinnerin des Preises für die beste Hauptdarstellerin, und Jamie Lee Curtis, Gewinnerin des Preises für die beste Nebendarstellerin für "Everything Everywhere All at Once". Getty Images via AFP Daniel Scheinert, Daniel Kwan und Jonathan Wong, Gewinner des Preises für den besten Film für "Everything Everywhere All at Once". Getty Images via AFP

„Everything Everywhere All at Once“ erzählt von der Betreiberin eines Waschsalons, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft. Der Film holte insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter für die beste Regie. Schauspielerin Michelle Yeoh gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Der Film war mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen und gewann am Ende unter anderem auch für das beste Originaldrehbuch. Auch zwei weitere Schauspielpreise gingen an das Filmteam: Jamie Lee Curtis wurde als beste Nebendarstellerin geehrt, Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller.

Vier Auszeichnungen für „Im Westen nichts Neues“

Schauspieler Brendan Fraser bekam den Oscar als bester Hauptdarsteller. In „The Whale“ von Darren Aronofsky spielt der 54-Jährige einen stark übergewichtigen Mann, der sich seiner Teenager-Tochter wieder annähern will.

Mit vier Auszeichnungen geht „Im Westen nichts Neues“ in die deutsche Filmgeschichte ein. Es ist erst das vierte Werk aus Deutschland, das den Oscar als bester internationaler Film holt - nach „Das Leben der Anderen“ (2007), „Nirgendwo in Afrika“ (2003) und „Die Blechtrommel“ (1980). Der Film von Regisseur Edward Berger wurde nicht nur als bester internationaler Film ausgezeichnet, Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik.

Der Preis für das beste adaptierte Drehbuch ging an Sarah Polley für „Women Talking“. Fürs Maskenbild wurde das Team von „The Whale“ ausgezeichnet, die Auszeichnung für visuelle Effekte ging an das Team von „Avatar: The Way of Water“ und der Blockbuster „Top Gun: Maverick“ wurde für die beste Tongestaltung ausgezeichnet. Der Oscar für das beste Kostümdesign wurde an Ruth Carter für „Black Panther: Wakanda Forever“ verliehen.

























Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.