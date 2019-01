«Et soll een ophalen, wann et am schéinsten ass …»: nach fünf erfolgreichen Auflagen – von 2013 bis 2018 – , wird das von den Clerfer Scouten ausgerichtete Funky Donkey Festival nun eingestellt.

Kein Funky Donkey 2019

«Et soll een ophalen, wann et am schéinsten ass …» – so übertitelten die Organisatoren des Funky Donkey Festivals ihre Pressemitteilung vom Samstag, dem 12. Januar, in der sie mitteilten, dass nach fünf erfolgreichen Auflagen – von 2013 bis 2018 – , das von den Clerfer Scouten ausgerichtete Musikfestival im Norden des Landes nun eingestellt wird.

„Vu Joer zu Joer méi grouss an méi international ginn, huet den Funky Donkey all Kéiers tëscht 1 000 an 1 300 Entréeën gezielt. Wou ufanks just op enger Bühn fir gutt Stëmmung gesuergt gouf, konnte säit der 2. Editioun 77 national an international Artisten op 2 Bühnen déi am ganzen 6 000 Visiteure begeeschteren“, hieß es in der Eigenbilanz, in der man sich zudem bei allen Beteiligten für ihren Einsatz bedanke.



Des Weiteren wurden hervorgehoben, dass durch die fünf Auflagen des Festivals ganze 23 300 Euro zusammen, die an die „Guiden a Scouten fir ENG Welt“ gespendet werden konnten. C./vac