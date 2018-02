Katz- und Mausspiel in der Welt der Hochfinanz

Luxemburger Serien-Koproduktion „Bad Banks“ präsentiert sich am Mittwochabend beim Filmfestival.

von Francis Verquin



Bei der Berlinale feierte die sechsteilige Finanzserie „Bad Banks“ mit vielen Luxemburger Schauspielern in Haupt- und Nebenrollen Weltpremiere. Heute Abend findet die Filmcrew zum filmischen Stelldichein in der Heimat zusammen. Was ist ein strukturiertes Produkt? Oder ein Multi Barrier Reverse Convertible? Willkommen in der Welt der Hochfinanz. Willkommen in der Welt von „Bad Banks“.

Sechs Folgen lang nimmt Regisseur Christian Schwochow den Zuschauer mit auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, in ein Spiel um Macht, Gier und Moral ...