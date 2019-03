Kameramann Darius Khondji: Der Teamplayer

Der Ehrengast des LuxFilmFest 2019 verrät welche Götter in seinem Filmolymp sitzen, warum das Wort seine Initialzündung ist und wem er sein erstes Erfolgserlebnis verdankt.

Wären Zuschauer heutzutage noch so manierlich, sich nach einem Film auch noch den Abspann anzuschauen, wäre ihnen der Name Darius Khondji ein Begriff. Der Franco-Iraner, Jahrgang 1955, zählt nicht von ungefähr zu den renommiertesten Kameraleuten der Welt – und zeichnet für die eindrucksvollen Bilder von unter anderem „Se7en“, „The Beach“, „Magic in the Moonlight“ oder „The Lost City of Z“ verantwortlich. Im Gespräch verrät er, wer u.a. die Götter seines Filmolymps sind.