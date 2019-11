Kaleidoskop Theater: Klare Kanten

Foto: Nicole Marnach

Die dreiteilige Szenenfolge „Nur Kinder, Küche, Kirche“ – eine verkürzte Form von Dario Fos Original – inszeniert der Regisseur Florian Hackspiel mitten unter den Zuschauern und bringt so das Geschehen sehr nah an das Publikum in Bettemburg. Es spielen Rosalie Maes (Foto) und ihre Kollegin aus Trier, Friedrike Majerczyk.