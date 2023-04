„Blackport“, eine großartige Island-Serie voller schwarz-humoriger Zeitkritik und liebevoll entblößender Selbstironie. Die Miniserie im Check.

Zapping - die Serienkritik

Kabeljau, immer mehr Kabeljau

Marcel KIEFFER „Blackport“, eine großartige Island-Serie voller schwarz-humoriger Zeitkritik und liebevoll entblößender Selbstironie. Die Miniserie im Check.

Skandinavische Serien sind immer für eine Überraschung gut, und sei es nur jene, gerade mit dem ihnen als ureigenem Qualitätslabel anhaftendem Klischee eines unverwechselbaren Crime-Ambiente aufzuräumen und unvermittelt ins ironisch-humoristische Fach mit sozialkritischem Hintergrund zu wechseln.

Es ist das, was der isländischen Produktion „Blackport“ (Originaltitel: „Verbúðin“) mit einer absolut gelungenen Mischung von bitterbösem Witz, genüsslicher Selbstironie und treffendem Sinn für schonungslose Analyse gelingt. Auch wenn die Serie vor allem isländische Realitäten und Eigenarten aufs Korn nimmt, bietet sie reichlich Stoff für kurzweilige Unterhaltung und nachdenkliche Anteilnahme.

Eine folgenreiche Entscheidung

Die in „Blackport“ gezeichneten, mal zum Schmunzeln, mal zum Mitleid anregenden menschlichen Schicksale beruhen dabei auf einem sehr realen Hintergrund – wobei real in diesem, wie in so vielen Fällen von isländischen Produktionen (soweit reicht die Abkehr vom Klischee dann doch nicht) bedeutet, dass es um Fisch geht.

Die Fischerei ist seit jeher die Lebensgrundlage Islands und seiner Menschen, sodass kaum eine, auch filmische Auseinandersetzung mit den persönlichen und kollektiven Realitäten der nordischen Inselbewohner am Thema Fisch vorbeikommt. In „Blackport“ wird dieses mit jener weitreichenden und für viele Isländer geradezu schicksalhaften politischen Entscheidung aus dem Jahr 1983 verknüpft, als Maßnahme gegen die Überfischung der Kabeljaugründe Fangquoten einzuführen.

Die Konsequenzen dieser Entscheidung werden dem Zuschauer am Beispiel der liebenswert verrückten, allzu menschlichen Schwächen und Verführungen nachgebenden Bevölkerung eines kleinen Küstenstädtchens in den isländischen Westfjorden vorgeführt.

Der Kabeljau als Heilsbringer

Es wird viel geraucht, getrunken und sich sonstigen Gelüsten hingegeben in dieser Serie. Viel Blut fließt auch und manche Fischköpfe werden in Nahaufnahme mit blanker Klinge vom schuppigen Körper getrennt. Das Leben nimmt in aller Eindeutigkeit hier seinen Lauf, und wer es versteht, sich mit Schläue, Berechnung und auch sehr viel Rücksichtslosigkeit zu behaupten, dem steht die Zukunft, trotz schwieriger Vorzeichen, offen.

Der Heilsbringer ist dabei der Kabeljau und die Raffinierteste unter ihnen allen die anfänglich unscheinbare Harpa (Nína Dögg Filippusdóttir), Sekretärin in der Stadtverwaltung und heimliche Geliebte des Bürgermeisters Jón (Gísli Örn Garðarsson).

Als Jón bei der Finanzierung eines Fischtrawlers scheitert, dessen Anschaffung für die Stadt Fangquoten, Arbeit und Einkünfte bedeuten würde, sieht sie ihre Chance gekommen und steigt selbst mit ihrem Mann Grimur (Björn Hlynur Haraldsson) sowie ihren Freunden Freydis (Unnur Ösp Stefandsdóttir) und Einar (Gudjón Davíd Karlsson) ins Geschäft ein.

Die Serie entpuppt sich als eine Mischung aus Witz, Drama und Analyse. Foto: Vesturport / Arte

Mit Jón als politische Rückendeckung und Anteilseigner in der gemeinsamen Firma, der schon bald zum Fischereiminister aufsteigt, kann die Sache nur gelingen. Harpa erweist sich als raffinierte Geschäftsfrau, der schon bald auch die lokale Fischverarbeitungsfabrik gehört. Sie versteht es meisterhaft, Vorschriften zu umgehen, Streiks zu brechen und Schwarzgeld zu häufen.

Doch ihre turbulente Liebschaft mit Jón bringt auch ihre ohnehin komplizierte Ehe in Gefahr, und somit drohen große Ambitionen wie so oft am Alltäglichen zu scheitern.

Sittengemälde mit grandiosen Porträts

„Blackport“ ist ein von den Hauptdarstellern zusammen mit dem Schriftsteller Mikael Torfason geschriebenes und mit viel schwarzem Humor und triefendem Zeitkolorit einfallsreich in Szene gesetztes, mit grandiosen Porträts versetztes, bestechendes Sittengemälde eines sich in bräsigem Provinzialismus gefallenden Island der 80er-Jahre, das sich urplötzlich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts auf der Bühne der Weltpolitik wiederfindet und sich mit den ersten Vorzeichen eines wirtschaftsliberalen Aufbruchs von alten Traditionen verabschiedet.

„Blackport“ bietet reichlich Stoff für kurzweilige Unterhaltung und nachdenkliche Anteilnahme.

Mit der Einführung von kommerziell übertragbaren Fischfangquoten werden Kapitalismus und Spekulantentum, aber auch Korruption und Betrug Tür und Tor geöffnet und naiven Vorstellungen und Lebensentwürfen einer über den gemeinsamen Kabeljau-Reichtum verfügenden Nation ein Ende bereitet. In der opportunistischen Logik der neuen, die sozialen Ängste verunsicherter Fischer nutzenden Quotenkönige heißt die Devise: Kabeljau, immer mehr Kabeljau!

Denn auf den heimischen und internationalen Märkten winken riesige Gewinne. Allzu große Verführungen, denen nicht nur Islands Kabeljau-Fischer nicht gewachsen sein werden.

„Blackport“ ist als sechsteilige Serie auf arte.tv frei verfügbar.

