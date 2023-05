Die Goldene Palme geht in diesem Jahr an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Thriller "Anatomie d'une chute".

Kultur 2 Min.

76. Filmfestspiele in Cannes

Justine Triet gewinnt Palme d'or

Die Goldene Palme geht in diesem Jahr an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Thriller "Anatomie d'une chute".

(C/avt) - Nach elf spannenden Filmfestivaltagen geht das 76. Filmfestival in Cannes zuende. Die Palme d'or, unter dem Jury-Vorsitz von Ruben Östlund, geht in diesem Jahr an Justine Triet für „Anatomie d'une chute“. Die französische Regisseurin ist damit die dritte Frau, die die begehrte goldene Palme gewinnt, nach der Neuseeländerin Jane Campion (1993) und der Französin Julia Ducournau (2021).

In ihrem vierten Spielfilm porträtiert Triet eine Frau, die des Mordes verdächtigt wird, nachdem ihr Mann unter ungeklärten Umständen aus dem Fenster gestürzt ist. In einem spektakulären Gerichtsprozess muss sich die Autorin Sandra (Sandra Hüller) rechtfertigen und es wird ihr gesamtes Liebesleben unter die Lupe genommen.

Nachdem Triet ihren Teams, Schauspielern und Produzenten gedankt hatte, war es ihr wichtig, an den „historischen, extrem mächtigen, einstimmigen Protest gegen die Rentenreform“ in Frankreich zu erinnern.

„Dieser Protest wurde auf schockierende Weise verleugnet und unterdrückt, und dieses Schema einer herrschenden Macht, die immer unverkrampfter wird, bricht in mehreren Bereichen hervor. Offensichtlich ist es sozial gesehen dort am schockierendsten, aber man kann es auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft beobachten. Und auch das Kino ist davon nicht ausgenommen“, so die französische Regisseurin.

Der Grand Prix geht in diesem Jahr an Jonathan Glazer für seinen Film „THE ZONE OF INTEREST“. Darin beschreibt er den banalen Alltag des KZ-Lagerkommandanten Rudolf Höss.

Der „Prix de la Mise en Scène“ geht an Trân Anh Hung für ihren Film „LA PASSION DE DODIN BOUFFANT“.

Der Preis der Jury geht an Aki Kaurismäki für „LES FEUILLES MORTES“.

Der Preis für das Drehbuch („Prix du Scénario“) geht an Sakamoto Yuji für „MONSTER“ von Kore-eda Hirokazu.

Der Preis für die beste Darstellerin geht an die türkische Schauspielerin Merve Dizdar, in dem Film „LES HERBES SECHES“ von Nuri Bilge CEYLAN.

Der Preis für den besten Darsteller geht an Koji Yakusho in „PERFECT DAYS“ von Wim Wenders.

Die "Caméra d’or" erhielt der Film „L’Arbre aux papillons d’or„ , des Vietnamesen An Pham Thien; Die Auszeichnung für die Kurzfilme (Palme d’or du court-métrage) wurde "27, de la Roumaine Flora Anna Buda verliehen; die “mention spéciale du jury du court-métrage" ging an Far, von Gunnur Martinsdottir Schlüter.

