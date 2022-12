Stefania Crisan kann dank des LEAP-Preises ihren nächsten großen Schritt auf der Bühne der bildenden Kunst wagen.

LEAP-Preis 2022

Junge Kunst in den Rotondes

(mt) - Nach Sophie Jung im Jahr 2016, Laurianne Bixhain im Jahr 2018 und Hisae Ikenaga im Jahr 2020 ist es nun die Rumänin Stefania Crisan, deren Arbeit dank des „LEAP - The Luxembourg Encouragement for Artists Prize“ auf die große Bühne des zeitgenössischen Kunstschaffens gebracht wird.

Dieser Preis ist eine Unterstützung für Künstler und Künstlerinnen aller Disziplinen, die sich mit viel Talent und vielen Visionen in letzter Zeit hervorgetan haben. Über die Auszeichnung hinaus soll der LEAP-Preis die Sichtbarkeit der preisgekrönten Künstler und Künstlerinnen erhöhen und sie dauerhaft in der zeitgenössischen Kunstszene etablieren.

Nach dem Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen im April dieses Jahres hatte die fünfköpfige Jury vier Finalisten und Finalistinnen ausgewählt, Paul Heintz, Lynn Klemmer, Mary-Audrey Ramirez und Stefania Crisan, wobei dann Letztere als Preisträgerin hervorging. Stefania Crisan ist 19 Jahre alt, lebt zwischen Timisoara, wo sie geboren ist, und Metz, wo sie studiert hat. Sie nahm auch an der letzten Kunst-Triennale Jeune Création der Rotondes teil.

Was sagen uns diese sieben Millenials? So nahe ran an das Thema Weltuntergang waren selten Künstler - vor allem junge.

Die Werke der LEAP-Finalisten sind noch bis Sonntag in den Rotondes ausgestellt. Die Galerie ist an diesem Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Bei der Finissage am Sonntag sind auch die Künstlerinnen Stefania Crisan und Lynn Klemmer präsent, eine Performance der 19-jährigen Preisträgerin findet um 16 Uhr statt. Eintritt frei.





