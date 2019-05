Junge Künstler eröffnen neue Horizonte

An diesem Mittwoch startet das TalentLAB#19: Fünf Künstler haben zehn Tage lang Zeit, um neue Werke zu schaffen, ihnen eine professionelle Reife zu geben und erste Ergebnisse vor Publikum vorzustellen.

Frauen, die singend an der Schwindsucht vergehen oder tanzend von eifersüchtigen Liebhabern erstochen werden; Männer, die sich im Duett den Todesstoß versetzen oder just nach ihrer Arie durch die Pistole des Widersachers sterben: Die klassischen Dramen der unglücklich Liebenden ziehen, oft als große Ausstattungsorgie inszeniert, viele treue Fans in die Opernhäuser.



Aber was ist mit den jenen, die sich nicht mit den Helden eines Puccini, Verdi oder Berlioz identifizieren können und die auch keinen Zugang zu frischen, auch noch so gut gemeinten Neuinterpretation finden? Mit dieser Frage hat sich Claire Pasquier auseinandergesetzt und eine Antwort gefunden ...