Julia Roberts als starke Kämpferin

Vesna ANDONOVIC „Pretty Woman“ ist längst passé. Keine zehn Jahre später legte Schauspielerin Julia Roberts, Jahrgang 1967, mit „Erin Brockovich“, für den sie 2001 mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde, nämlich ihr Beauty-Image ab. Und bewies damit, dass sich hinter ihrer schönen Fassade, die sich heute mit unveränderter Grazie mit den Zeichen der Zeit schmückt, auch noch eine gestandene Charakterdarstellerin verbirgt. Denn genau die braucht es, um das Familiendrama „Ben is Back“ nicht in sentimentalen Kitsch kippen zu lassen.

„Mission erfüllt“, heißt es nach knapp 103, nervenaufreibenden Minuten, wobei jede einzelne von ihnen der fatale Ausrutscher hätte sein können. Die Traumfabrik ist nicht wirklich für die schonungslose Härte bekannt, mit der sie sozial brenzlige Themen anpackt und zeigt. Doch näher und feinfühliger als in „Ben is Back“ kann Hollywood wohl nicht an die schwierige Thematik der Drogenabhängigkeit und ihrer Folgen auf das familiäre Umfeld kommen.

Der Chemie des bemerkenswerten Schauspielerduos Julia Roberts/Lucas Hedges ist es dabei zu verdanken, dass der Film so eindringlich ausfällt. Denn es ist ein regelrechter Schock für die Familie Burns-Beeby, als Hollys Sohn aus erster Ehe, Ben, am Vortag von Weihnachten unangemeldet aus seiner Entziehungskur zurückkehrt. Während Mutter Holly (Julia Roberts) und die kleinen Stiefgeschwister Liam und Lacey sich über sein unerwartetes Auftauchen freuen, stehen Bens Schwester Ivy (Kathryn Newton) und Stiefvater Neal (Courtney B. Vance) ihm misstrauisch entgegen.

Als der Familienhund von jemandem aus Bens ehemaligen dubiosen Drogenkreisen entführt wird, machen sich Mutter und Sohn auf, ihn zu suchen. Dies führt beide an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, denn wie kann man jemandem vertrauen, dessen täglich Brot Lügen waren ...

Die Hoffnung stirbt nie

Peter Hedges kennt man in seiner Funktion als Drehbuchautor seit seinem Debüt 1993 mit „What's Eating Gilbert Grape“ und späteren Werken wie „About a Boy“. In „Ben is Back“ übernimmt er nun die Doppelrolle als Autor und Regisseur. Und dass er beide Handwerke meisterlich beherrscht, verdeutlichen gleich zwei Tatsachen. Als Schwerpunkt seiner Erzählung nutzt er die Gefühlsachterbahnfahrt seiner Figuren dazu, deren Charakterzeichnung ohne Emphase Tiefe und Menschlichkeit zu verleihen. Andererseits hält er dabei immer die Spannung aufrecht und vermag es, seine Geschichte fesselnd unvorhersehbar zu gestalten.

Als Ben überzeugt Lucas Hedges, Jahrgang 1996. Mit seinen darstellerischen Fähigkeiten machte er bereits in „Manchester by the Sea“ (2016) auf sich aufmerksam – und erhielt dafür eine verdiente „Academy Award“-Nominierung erhielt. Dass er der Sohn des Regisseurs ist, erklärt demnach nicht, dass er mit dieser schwierigen Mission betraut wurde, den zerreißenden Konflikt zwischen Versuchung und Schuldgefühlen zu verkörpern. Er tut das bravourös und kann sogar neben einer gestandenen Schauspielerin wie Julia Roberts als vollwertiger Partner bestehen.

Wo sie zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und her schwankt und all diese Gefühle klar lesbar in ihrem Gesicht zeigt, schafft er durch seine verschlossene Mine emotionale Tiefe – eine Kombination, die den Zuschauer nicht kalt lassen kann. So zeigt „Ben is Back“ ohne übermäßige Dramatisierung und Beschönigung, wie schwierig der Umgang mit Drogenproblemen innerhalb der Familie ist und wie stark die Kraft von Liebe und Hoffnung zu sein vermag. Ein einfühlsamer, sehenswerter Film!